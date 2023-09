Mod slutningen af Donald Trumps præsidentperiode skulle hans stabschef have gjort det igen og igen.

Ja, i et omfang, at det angiveligt fik stabschefens kone til at beklage sig.

Hun var utilfreds med omfanget af stabschefen Mark Meadows' afbrændinger af dokumenter i pejsen.

Det skriver Meadows tidligere assistent Cassidy Hutchinson i sin nye bog 'Enough', som udkom i USA tirsdag.

Det rapporterer flere internationale medier, herunder MSNBC, The New York Times og The Guardian.

Cassidy Hutchinson skriver også, hvad det var der skulle have vakt hustruens harme:

At omkostningerne til at rense Mark Meadows' jakkesæt løb løbsk.

Afbrændingen af dokumenter på stabschefens kontor i Det Hvide Hus skulle således fået jakkesættene til at lugte af 'bål', skriver Cassidy Hutchinson i bogen.

Det er ikke første gang, hun fortæller om sin tidligere chefs hang til at afbrænde dokumenter mod slutningen af Trumps præsidentskab.

Cassidy Hutchinson, som var assistent for Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows, ses her i retten. Foto: Jacquelyn Martin/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Cassidy Hutchinson, som var assistent for Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows, ses her i retten. Foto: Jacquelyn Martin/AP/Ritzau Scanpix

Under ed kom hun med samme oplysning, da hun vidnede i en af de fire sager mod Donald Trump. Sagen, hvor den tidligere præsident undersøges for direkte at have opfordret til optøjerne ved Kongressen 6. januar 2021.

Hvilke dokumenter Meadows skulle have afbrændt og hvorfor, nævner de internationale medier ikke i deres beskrivelse af Cassidy Hutchinsons nye bog.

I bogen 'Enough' beskriver hun Trump-administrationen som 'en administration grebet af paranoia'.

Ifølge Hutchinson nægtede Mark Meadows og andre højtstående personer omkring Trump at bortskaffe affald i almindelige affaldssække af frygt for, at nogen fra 'den dybe stat' ville få fat i indholdet.

Donald Trump hævder på sin side, at komiteen, som undersøger hans mulige rolle i forbindelse med optøjerne ved Kongressen, har ødelagt bevismateriale ved at brænde det.

Den tidligere præsident kommer ikke med beviser for påstanden.

I 'Enough' hævder Cassidy Hutchinson også, at hun blev befamlet af Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani. Det kan du læse mere om HER.