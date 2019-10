Den amerikanske præsident Donald Trump ville have et grænsehegn til Mexico, der delvist bestod af en mose, fyldt med slanger og alligatorer. Det afslører en ny bog.

Uddrag af bogen 'Border Wars: Inside Trump's Assault On Immigration' er blevet offentliggjort af The New York Times. Det skriver Sky News.

I bogen foreslår Trump, for at stoppe invandringen af immigranter, at hele den godt 3200 km lange grænse til Mexico bliver stoppet fuldstændigt i marts måned.

Bogen er skrevet af journalisterne ved New York Times Michael D. Shear og Julie Hirshfield Davis, og ifølge bogen krævede præsidenten grænsen lukket ved middagstid den næste dag!

Hans rådgivere frygtede at amerikanske turister ville blive fanget i Mexico og børn ville være standet på skoler på begge sider af grænsen.

Reaktionen fra Donald Trump kom hurtigt. Han råbte: »I får mig til at ligne en idiot! Jeg gik til valg på dette her. Det er min dagsorden.«

Senere på ugen fortalte han betjentene fra grænsepolitiet, at de skulle 'begynde at sende immigranter tilbage ved grænsen'.

Det kunne de dog ikke, for betjentene havde ikke autoritet til det, og de fik derfor besked på at ignorere præsidentens ordre.

Han rådgivere huskede at Trump forslog til et møde, at betjentene kunne skyde dem der sprang over græsehegnet i benet 'for at bremse deres fremmarch'.

Den gik desværre heller ikke, for det er ulovligt.

Trump har også bedt om at hegnet bliver forstærket med elektriske spir, som 'kan stikke hul i menneligt kød'.