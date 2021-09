Brad Parscale har selv stillet spørgsmålet direkte til Donald Trump.

»Har du tænkt dig at stille op?«

Men i lighed med så mange andre har selv ekspræsidentens tidligere kampagnechef heller ikke fået et tydeligt svar på, hvad der vil ske ved præsidentvalget i 2024. Det fremgår ifølge CNN af den nye bog 'Peril', der er skrevet af Watergate-journalisten Bob Woodward og kollegaen Robert Costa.

»Jeg tænker over det. Jeg tænker virkelig meget over at stille op,« skulle svaret have lydt fra Donald Trump så sent som i juli.

Brad Parscale har arbejdet på Donald Trumps valgkampagne to gange tidligere. Foto: Tom Brenner

Lige siden valgnederlaget til Joe Biden sidste år har der været spekuleret i, hvorvidt forretningsmanden kunne have lyst til at forsøge sig med en ny tørn i det største politiske job i ikke bare USA, men hele verden.

Brad Parscale var involveret i valgkampene i både 2016 og 2020, hvorfra han dog blev degraderet på grund af én eklatant fiasko, og han er egentlig ikke i tvivl.

»Han havde en hær. En hær for Trump, og det vil han gerne have tilbage,« har kampagnechefen sagt om den trofaste vælgerskare, der støttede op om Donald Trump til det sidste:

»Og jeg tror ikke, at han vil se det som et comeback. Jeg tror, at han vil se det som hævn.«

I 'Peril' fremgår det også, at Donald Trump i tiden efter valget i november sidste år mange gange udtrykte ekstrem vrede over udfaldet af valget og havde meget svært ved at acceptere, at Joe Bidens administration skulle til.

Og optøjerne ved Kongressen 6. januar har heller ikke hjulpet på omdømmet, selv om det ikke blev til en rigsretssag-.

Som den republikanske senator Lindsey Graham ifølge bogen skulle have sagt i et lukket forum:

»Hvis han vil stille op igen, bliver han nødt til at få styr på sine personlige problemer. Vi har en særdeles beskadiget holdkaptajn,« lød det.

Lindsey Graham skulle dog have utrykt sig helt anderledes – igen ifølge 'Peril' – i en samtale med Donald Trump, da talen faldt på at stille op til præsidentvalget for tredje gang.

»Du er blevet afskrevet som værende færdig efter 6. januar. Den almindelige opfattelser er, at det republikanske parti er kollapset inder din ledelse,« skulle Lindsey Graham have sagt til Donald Trump:

»Hvis du kunne vende tilbage og indtage Det Hvide Hus, vil det være det største comeback i amerikansk historie.«

Det amerikanske præsidentvalg finder i øvrigt i 2024 sted 5. november.