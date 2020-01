I det tophemmelige kontor 'The Tank' langt nede under det amerikanske forsvarsministerium Pentagon kiggede Donald Trump ud over forsamlingen, der bl.a. bestod af tre-stjernede generaler og hans nye udenrigsminister Rex Tillerson. Præsidenten var rød i hovedet af raseri, da han udbrød:

'I er allesammen nogle tabere. I ved ikke længere, hvordan man vinder. Jeg ville aldrig gå i krig sammen med jer. I er nogle spædbørn og fladpander (dopes, red.)'

Sådan skriver de to pulitzer-prisbelønnede journalister Philip Rucker og Carol Leonnig i deres nye bog, 'A Very Stable Genius' - et meget fattet geni (en af Donald Trumps mange beskrivelser af sig selv).

»Vi har interviewet over 200 kilder tæt på Donald Trump. Nogle gange tog det lang tid at få folk til at åbne op. Men da de først begyndte at tale, kunne knap tro vores egne ører,« siger én af de to forfattere Carol Leonnig i et interview med radiokanalen NPR - USAs største.

Donald Trump. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Donald Trump. Foto: SAUL LOEB - AFP

'Det er som en ren gyser om en landsdækkende epidemi, hvor Donald Trump er en slags 'patient zero' - den første smittede patient. Han bider en assistent og smitter således denne med sin galskab. Og ét bid og én patient ad gangen smittes hele nationen med denne sygdom, denne galskab.'

Sådan skiver avisen New York Times i sin anmeldelse af den nye bog. Og både i NYT og i andre landsdækkende medier som NPR, CNN og Washington Post understreges forfatternes troværdighed.

»Hvis disse fortællinger kom fra anden side, kunne de være svære at tro på. Men Carol Leonnig og Philip Rucker skriver aldrig noget, de ikke kan bakke op,« fastslår Washington Post.

Og historierne i 'A Very Stable Genius' kan være svære fatte.

Trump og Tillerson, da de stadig var god venner. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Trump og Tillerson, da de stadig var god venner. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Ifølge bogen overvejer Donald Trump således stadig at give sig selv nationens største orden 'Medal of Freedom'. Da præsidenten første gang besøgte Hawaiis Pearl Harbor, hvor japanske bombefly i december 1941 dræbte 2.403 amerikanske soldater, vidste Trump (ifølge stabschef John Kelly) intet om stedets historie.

Overfor førnævnte udenrigsminister Rex Tillerson har Trump flere gange udtrykt ønske om, at gøre den amerikanske hær profitabel ved at kræve store pengesummer af de lande, hvor amerikanske soldater er udstationeret. I en diskussion med Indiens premierminster Narendra Modi, sagde Trump trøstende (omend fejlagtigt): 'nu deler I heldigvis ikke grænse med Kina'.

I en af sine første samtaler med sin nye udenrigsminister ærgrede Donald Trump sig højlydt:

»Det er bare så uretfærdigt, at amerikanske firmaer ikke må bestikke fremmede regeringer for at få gang i noget business. Alle de andre gør det.«

Donald Trump. Foto: SAUL LOEB Vis mere Donald Trump. Foto: SAUL LOEB

»Det kan være svært at tro på. Men vi tjekkede og dobbelt-tjekkede alle vores kilder og alle deres udsagn,« fortæller Philip Rucker og Carol Leonnig.

Det var Donald Trump, der i 2019 beskrev sig selv som om et 'fattet geni'.

I samme tweet tilføjede præsidenten med sædvanlig beskedenhed: 'And great looking too'.

»Få ved så lidt som Donald Trump. Men han opfører sig, som om han ved det hele,« sådan siger Donald Trumps forhenværende stabschef John Kelly i et interview den nye bog 'A Very Stable Genius'.