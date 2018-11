Den amerikanske præsident, Donald Trump, er udsat for skjult, undergravende virksomhed fra fjender internt i hans administration.

Sådan lyder den opsigtsvækkende påstand i en ny bog, som to af præsidentens nærmeste rådgivere udgiver på tirsdag, skriver Washington Post.

I bogen ‘Trump's Enemies: How the Deep State Is Undermining the Presidency’ anklager forfatterne Corey Lewandowski og David Bossie en række navngivne personer ansat i Det Hvide Hus, Kongressen, Justitsministeriet og i efterretningstjenester for at forpurre Donald Trumps arbejde.

I realiteten modvirker disse personer den valgte præsidents politiske agenda, mens de på samme tid delegitimerer ham som landets øverste leder, lyder det.

Corey Lewandowski er den ene forfatter til bogen med de opsigtsvækkende påstande. Arkivfoto Foto: JOSHUA ROBERTS

Ifølge Washington Post maler forfatterne i bogen et billede af en konspiration mod Trump.

Forfatterne skriver blandt andet, at disse personer 'angriber administrationen med tusind stik. De gør dette ved fuldstændig at tilsidesætte de millioner af amerikanere, der stemte på Donald Trump'.

'De gør det kun for deres egen vindings skyld. Der er alt for mange mennesker inden for den føderale regering, der har et lige så dybt had til Trump, som det er tilfældet fra Clinton- og Obama-kliken. Sagen er, at de slipper afsted med det, når ingen ser det,' lyder det.

Corey R. Lewandowski og David N. Bossie er begge republikanere og anser sig selv for at være Trumps beskyttere, skriver Washington Post.

David Bossie er den anden af de to forfattere og Trump-støtter, der beretter om påståede interne fjender i Trumps administration. Arkivfoto Foto: RICHARD BRIAN

Lewandowski er Trumps tidligere kampagnechef, mens Bossie var stedfortræder i samme rolle.

Blandt de personer, der angiveligt skulle udgøre en aktiv modstand mod præsidenten, er tidligere pressetalsmand for Det Hvide Hus Sean Spicer og tidligere vicestabschef Joe Hagin.

Først efter, præsidenten havde sikret sig valgsejren i 2018, begyndte de at bakke Trump op, lyder det om de to.

Tidligere økonomisk rådgiver for Trump Gary Cohn får også en bredside. Han er angiveligt ‘ansigtet udadtil for en illoyal stab, der konspirerer mod præsident Trump.’