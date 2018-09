Donald Trumps nyeste stabschef, John F. Kelly har ved flere lejligheder kaldt sin chef en 'idiot'.

Afsløringen kommer i den nye bog 'Fear: Trump in the White House', skrevet af den legendariske amerikanske Journalist Bob Woodward, en af de to reportere, der tidligt i 70erne var med til at afsløre Watergate-skandalen.

Efter Bob Woodwards og kollega Carl Bernsteins optrevling af Watergate-skandalen, valgte USAs daværende præsident Richard Nixon at træde tilbage.

Og i sin nye bog sammenligner Bob Woodward også Donald Trump med førnævnte Richard Nixon.

»Det er som ét stor nervesammenbrud,« skriver Bob Woodward i sin bog, der officielt udkommer 11. september.

Det er avisen Washington Post (Woodwards gamle arbejdsplads), der har modtaget enkelte kapitler fra den endnu ikke udgivede bog. Bob Woodward har interviewet adskillige højstående medarbejdere helt tæt på præsidenten. Og i 'Fear' kan han også afsløre følgende:

Under et prøve-krydsforhør, ville Donald Trumps advokater afgøre, hvorvidt præsidenten var klar til den 'ægte vare' - en afhøring af FBI-advokat Robert Mueller, der undersøger Trumps forbindelser til Rusland. Men det gik bestemt ikke godt.

»Donald Trump løj og selvmodsagde sig selv så meget, at han tilsidst helt mistede overblikket og skreg; 'Det hele er et forbandet fupnummer - sammensværgelseen . Jeg vil ikke vidne over for Mueller.«

Ifølge bogen griber præsidentens nærmeste rådgivere og ansatte også til uhørte virkemidler, angiveligt for at forhindre en katastrofe for både Trump og USA. Således fjerner rådgiverne vigtige papirer fra skrivebordet i det Ovale Kontor, før Trump kunne nå at skrive under.

Om sin udskældte justitsminister Jeff Sessions siger Donald Trump ifølge Bob Woodwards nye bog:

»Han er mentalt retarderet. Han er bare en dum sydstatsmand, der ikke engang ville kunne arbejde som enkeltmands-advokat i en lille flække i Alabama.«

Men Donald Trump får også selv tørt på. Således citerer Bob Woodward John F. Kelly for at sige:

»Præsidenten er en idiot. Det er umuligt at overbevise ham om noget som helst. Ærligt talt, så ved jeg ikke engang, hvad vi allesammen bestiller her. Det er nytteløst.«