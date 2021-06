»Måske er jeg immun.«

De fleste husker sikkert de efterhånden ikoniske billeder af daværende præsident Donald Trump, da han stod på balkonen på Det Hvide Hus og hev sin ansigtsmaske af.

Få øjeblikke tidligere havde han med stålsatte skridt gået de få meter fra helikopteren Marine One på plænen og op ad trappen til embedsboligen, hvor han nærmest flåede mundbindet af.

Kun den meget opmærksomme iagttager bemærkede, at præsidenten hev en smule efter vejret.

Scenen stammer fra oktober sidste år. Trump havde netop forladt Walter Reed-hospitalet, hvor han havde været indlagt med corona.

Og de, der havde troet, at Trumps holdning til og håndteringen af coronavirussen ville ændre sig, når han selv blev ramt af sygdommen, blev hurtigt klogere.

»Vær ikke bange for covid. Lad det ikke dominere dit liv,« lød det kort efter fra præsidenten.

Siden har der været gisnet om, at præsidenten måske i virkeligheden var hårdere ramt af den frygtede virus, end han lod omverdenen få indtryk af.

I bogen 'Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History' beskriver Yasmeen Abultaeb og Damian Paletta de kaotiske tilstande, der angiveligt brød ud i Det Hvide Hus, da Trump blev testet positiv midt i valgkampen.

Ifølge bogen, der udkommer i næste uge, var stabschef Mark Meadows alvorligt bange for, at Trump ikke ville overleve virussen.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem Business Insider.

Og stabschefen bekymring var ikke uden grund:

Trump var i kraft af sin alder og sin vægt i risikogruppen for at få blive alvorligt syg af coronaen.

Han fik tårnhøj feber samtidig med, at iltniveauet i hans blod blev faretruende lavt.

På et tidspunkt var Meadows bekymret for, at Trump slet ikke ville blive udskrevet fra hospitalet igen.

På trods af at krav om mundbind og social afstand i hele landet, blev Det Hvide Hus – ifølge bogen – fuldstændig taget på sengen, da virussen ramte administrationen og ikke mindst både Trump og hans hustru.

Flere embedsmænd i staben omkring var efter forfatternes opfattelse fuldstændig uvidende om, hvordan det rent faktisk var fat med præsidenten.

Bogen afslører også, at der tilsyneladende slet ikke var en plan for, hvordan man kunne tage vicepræsident Mike Pence i ed, hvis Trump blev for syg til at kunne varetage sit embede.

På Walter Reed Medical Center modtog Trump medicinsk behandling med en række præparater, som ikke var tilgængelige for størstedelen af den øvrige befolkning.

Takket være den behandling kom han sig relativt hurtigt og kunne fortsætte valgkampen.

Stabschef Mark Meadows var i øvrigt selv en af de mange i Trumps stab, som også blev ramt af corona sidste efterår.