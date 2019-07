Hans skæbne blev beseglet dén dag, han fyldte otte år. Dér stod han iført en specialsyet generalsuniform med stjerner og ordner på og tog imod de rigtige generaler. Som ærbødigt bukkede og skrabede for fødselaren.

Året var 1992. Verden vidste endnu ikke, hvad den havde i vente. Men Kim Jong-un gjorde. Han skulle være Nordkoreas kommende leder.

Dét og meget andet er at finde i en ny portrætbog om den nordkoreanske diktator skrevet af Washington Posts mangeårige Asien-korrespondent Anna Fifield.

'The Great Successor' – 'den store efterfølger' – hedder den og bygger på mange års arbejde med at trænge bag den nordkoreanske propagandamaskines idoliserede billede af deres leder.

Kim Jong-un som dreng. Iført en af de specialsyede uniformer. Billedet, som ikke er verificeret, blev for nogle år siden frigivet af nordkoreansk tv. Foto: North Korean Central Television Vis mere Kim Jong-un som dreng. Iført en af de specialsyede uniformer. Billedet, som ikke er verificeret, blev for nogle år siden frigivet af nordkoreansk tv. Foto: North Korean Central Television

Ifølge den maskine var Kim Jong-un nemlig et vidunderbarn, der kunne køre bil allerede som treårig, vandt sejlsportskonkurrencer og komponerede musik, da han var ni.

Men at Kim Jong-un helt fra barnsben i hvert fald blev behandlet som noget helt særligt, hersker der ifølge bogen ingen tvivl om.

Gennem en årrække har Anna Fifield ikke alene dækket det lukkede land. Hun har ifølge et interview i Weekendavisen nærmest udført et detektivarbejde til sin bog.

»Jeg satte mig for at møde alle, der nogensinde havde mødt Kim Jong-un og kunne fortælle om det. Intet møde var for kort eller trivielt,« fortæller hun Weekendavisen.

Han var ikke en ballademager, men havde en kort lunte og mangel på tolerance Kim Jong-uns moster om nevøen

Målet var at tegne et portræt af Kim Jong-un. Et portræt af, hvad han er formet af.

»Han var ikke en ballademager, men havde en kort lunte og mangel på tolerance,« som hans moster har fortalt om nevøens unge år.

Bogen er ikke udkommet i Danmark, men ud fra et kapitel offentliggjort i Washington Post er det ikke svært at spore, hvor disse karaktertræk kan stamme fra.

For Kim Jong-un var forkælet. Møgforkælet.

Mens hundredtusinder af nordkoreanere døde under den hungersnød, der i 1990 sendte landet helt i knæ, så livet ifølge forfatteren noget anderledes ud i de paladser, hvor Kim Jong-un voksede op.

Her stod menuen på grillet fasan, hajfinnesuppe, gedekød tilberedt efter særlig russisk opskrift, dampet skildpadde, schweizisk raclette-ost og delikat sushi med hummer, tun, japansk ravfisk, ål og kaviar.

End ikke risene på Kim-familiens overdådige spisebord stammede fra det lokale supermarked.

De var fra et særligt område af landet og var håndplukket og håndsorteret af egnens unge kvinder for at sikre, at hvert et riskorn var perfekt, og at alle havde samme størrelse.

Men de luksuriøse middagsretter var ikke det eneste, der adskilte lille Kim Jong-uns liv fra hans jævnaldrende i det forarmede land, hvor befolkningen gennem mere end syv årtier er blevet holdt i et jerngreb.

Paladset, hvor 'den store efterfølger' voksede op sammen med sin ældre bror Kim Jong-chul, var proppet til bristepunktet med adspredelser. Der var, skriver Anna Fifield, mere legetøj end i en stor vestlig legetøjsbutik.

Bjerge af Lego og Playmobil, tilmed en rigtig bil, som hans far Kim Jong-il havde tilpasset, så yndlings-sønnen kunne køre i den.

Og Kim Jong-un nøjedes heller ikke med de legetøjspistoler, der eller var rigeligt af i paladsets legerum. 11 år gammel forærede far ham en Colt 45, som han bar i et skæfte på hoften.

Skydevåben har Kim Jong-un haft et særlig forhold til, siden han var 11. Der fik han sin første Colt 45. Foto: KCNA Vis mere Skydevåben har Kim Jong-un haft et særlig forhold til, siden han var 11. Der fik han sin første Colt 45. Foto: KCNA

Dertil kom, at der var indrettet en biograf i paladset, hvor Kim Jong-un med sine søskende kunne se klassikere som 'Ben Hur', Dracula- eller James Bond-film.

Og udenfor var de parklignende haver så store, at børnene kørte rundt i små golfvogne for at se på de bjørne og aber, der blev holdt i bur.

Men det var – understreger forfatteren – også et meget ensomt liv for Kim Jong-un og hans søskende.

Til hans otteårs fødselsdag var ingen børn inviteret. Kun generaler og den nordkoreanske elite. Som bukkede og skrabede for ham. Alle hoppede og dansede på hans mindste vink.

Da Kim Jong-un som dreng udviklede noget nær en besættelse af fly og skibe, hidkaldte han midt om natten landets fremmeste eksperter på området for at forklare ham dét, som han ikke forstod.

En interesse, der i øvrigt bidrog til overbevisningen om, hvor stor en leder den lille dreng kunne blive.

Alle uden for landets hermetisk lukkede grænser havde ventet, at den tre år ældre storebror, Kim Jong-chul, skulle overtage den magtfulde plads som den store leder, når faderen døde.

Men som nævnt indledningsvis blev Kim Jong-un allerede som otteårig kørt i stilling og har, fra han kom til magten i 2011, styret Nordkorea med lige så hård hånd som sine forgængere.

Ingen kan tøjle ham Forfatter om Kim Jong-un

Og hans magt må ikke underkendes, mener bogens forfatter.

»Der er en tendens til at se på ham som en tegneserie-agtig skurk. Men at affærdige ham som en joke er at underestimere ham,« siger hun til Japan Times og uddyber i Weekendavisen:

»Han har i det hele taget vist sig at være meget mere snu, strategisk og udspekuleret, end nogen havde forventet,« lyder hendes vurdering. »Ingen kan tøjle ham.«

Om Donald Trump kan, må tiden vise. De to har i hvert fald netop mødtes for anden gang – tilmed i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea – i håbet om at kunne genoptage forhandlingerne om Nordkoreas atomprogram.