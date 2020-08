Først var det Donald Trumps egen søster Maryanne Trump Barry. Nu er det selveste førstedame, Melania Trump, der tager bladet fra munden og tilsvinder familien.

Det påstår forfatteren Stephanie Winston Wolkoff i sin kommende bog ' Melania and Me', der udkommer senere i år.

Ifølge forlaget Simon & Schuster og nyhedsmediet HuffPost går Melania Trumps verbale angreb blandt andet ud over ægtemanden Donald Trump og Melanias egen steddatter, Ivanka Trump.

»Melania og Stephanie Winston Wolkoff var gode venner. Men Wolkoff følte sig svigtet af Melania. Venskabet ophørte i 2017. Og den nye bog er baseret på hemmelige lydoptagelser.«

USAs førstedame Melania Trump. Foto: Anna Moneymaker - EPA Vis mere USAs førstedame Melania Trump. Foto: Anna Moneymaker - EPA

Sådan skriver HuffPost-journalisten Yashar Ali i sit nyhedsbrev mandag.

Præcis, hvad Melania siger om sin mand og sin steddatter, vides endnu ikke.

Men ifølge forlaget er det giftige sager. Og under alle omstændigheder bliver Melania Trump ikke den første til at stikke verbale knive i ryggen på sine egne familiemedlemmer.

I weekenden kunne avisen Washington Post således offenliggøre nogle yderst pinlige båndoptagelser, hvor Donald Trumps egen søster Maryanne Trump Barry siger sin helt ærlige mening på sin lillebror, præsident Donald Trump.

»Han lyver. Han har ingen principper. Min bror er ondskabsfuld,« kan man bl.a. høre søsteren sige.

Den fulde titel på den kommende bog er 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady'.

Bogen udkommer på det samme forlag, der i sidste måned udsendte 'Too Much is Never Enough', en bog skrevet af Donald Trumps niece Mary Trump.