Vi har set Melania give sin mand Donald Trump et klask over fingrene. Og vi har set hendes give præsidenten en bestemt albue i siden. Men når mørket falder på i Det Hvide Hus, så er der hverken klask, kys eller albuer på programmet.

Ifølge den nye bog 'Free Melania', der udkommer tirsdag, sover præsidenten og førstedamen nemlig ikke alene i hvert sit soveværelse men også på hver sin etage.

»Førstedamen foretrækker sit eget store og private område på sin egen etage. Hun har en suite bestaående af flere værelser. Her kan hun altid være sig selv.«

Sådsan skiver journalisten og forfatteren Kate Bennett i sin bog 'Free Melania'.

Efter snart tre i Det Hvide Hus har Donald Trumps 49-årige hustru formået at holde sit hemmelighedsfulde image næsten 100 procent intakt.

Men Kate Bennett, der til daglig arbejder for tv-stationen CNN, er én af de få, der er kommet helt tæt på Trump-familien. Og i 'Free Melania' øser hun af 'hemmelighederne'.

Således fortæller Bennett, at hverken Donald eller Melania Trump kan gør ret eget, uden først at spørge deres private politi, Secret Service om lov.

»Hvis Melania går en uautoriseret tur i haven, bliver der erklæret lock-down-tilstand. Hverken hun eller præsidenten kan uden tilladelse regulere termostaten og derved ændre temperaturen i Det Hvide Hus. Ja, de kan ikke engang åbne et vindue uden først at spørge Secret Service om lov,« skriver Kate Bennett.

Men trods de mange restriktioner, er Melania Trump ifølge 'Free Melania' ikke bange for at tage en rask beslutning, når der er brug for det.

Da én af præsidentens sikkerhedsrådgivere Mira Ricardel sidste år således opførte sig upassende overfor førstedamens medarbejdere, tøvede Donald Trump med at give ham sparket. Derfor tog Melania bogstaveligt kuglepennen i egen hånd.

»Efter førstedamens mening gør Mira Ricardel sig ikke længere fortjent til den ære det er, at arbejde i Det Hvide Hus.«

Sådan stod der i en pressemeddelelse. Og dagen efter var Hr. Ricardel pist væk.

»Jeg har kaldt bogen 'Free Melania' ('Sæt Melania fri'). Nogle gange virker det nemlig somom, Melania Trump bliver holdt tilbage imod sin velje. Andre gange er hun som en fisk i vandet. Og hun er ikke bleg for at give præsidenten gode råd. Ifølge mine kilder giver Melania sin mening til kende både via telefonen og andre gange ansigt til ansigt. Og Donald Trump lytter, når Melania taler.«

Sådan siger Kate Bennett i et nyt interview med CNN.

Og i 'Free Melania' skriver Kate Bennet ikke kun om Melania Trump.

'Førstedatter' Ivanka Trump får også et ord med på vejen. Og i den forbindelse afslører Kate Bennett, at forholdet imellem Trumps tredie kone og den ældste datter fra præsidentens første ægteskab, ikke længere var helt som før.

»Officielt lyder det fra Det Hvide Hus, at Ivanka og Melania har det 'fint' og at de 'støtter hinanden'. Men der er revner i facaden. Og ifølge mine kilder bryder Melania sig ikke om den indflydelse, Ivanka har, både som datter og rådgiver til præsidenten,« fortæller Bennett til CNN.