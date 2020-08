USAs nye førstedame Melania Trump nægtede at flytte ind i Det Hvide Hus, før hun fik en splinternyt toilet installeret i sit private badeværelse.

Det kan man læse i den kommende bog 'Melania and Me', der udkommer 1. september.

Da Donald Trump pakkede sin kuffert og flyttede fra New York City til Washington D.C., blev Melania hjemme i den guldbelagte penthouselejlighed på Manhattan.

Førstedamen nægtede nemlig at bruge den samme toiletkumme, som Barack og Michelle Obama havde siddet på i otte år.

I deres Manhatten penthouse lejlighed har Trump-familien ifølge bladet People et guldbelagt toilet som dette. Foto: Reuters Vis mere I deres Manhatten penthouse lejlighed har Trump-familien ifølge bladet People et guldbelagt toilet som dette. Foto: Reuters

Bogen er skrevet af førstedamens forhenværende veninde og ditto personlige rådgiver, Stephanie Winston Wolkoff.

Og i bogen understreger forfatteren, der tidligere har arbejdet som journalist for bladet Vogue, at toilet-fornægtelsen hverken havde racistiske eller personlige overtoner over for Obama-parret.

»Melania havde personlig indrettet sit og Donald Trumps hjem i New York. Og hun havde ikke i sinde, at overtage andres brugte toilet,« skriver Stephanie Winston Wolkoff i bogen, der har undertitlen 'The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady'.

Mange gættede i starten af 2017 på, hvorfor Melania og parrets søn Barron ikke flyttede til Washington D.C. sammen med præsidenten.

Donald Trump 'fistpumper' side om side med førstedame Melania Trump. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump 'fistpumper' side om side med førstedame Melania Trump. Foto: CARLOS BARRIA

Flere troede således, at årsagen var at finde i det personlige forhold i mellem Melania og Donald Trump.

Men ifølge den nye bog, ville Melania Trump blot have 'fikset' store dele af Det Hvide Hus' forældede interiør, før hun og sønnen flyttede ind.

I bogen, der ifølge flere medier er baseret på båndoptagelser, beskriver Stephanie Winston Wolkoff også mindre flatterende ting, som Melania Trump angiveligt siger om både ægtemand og sin ældste steddatter Ivanka Trump.

Ifølge Wolkoff lavede hun og førstedamen et fællesprojekt - en slags pagt, der ganske enkelt gik ud på at begrænse Ivankas indflydelse i faderens nye regering.

Stephanie Winston Wolkoff har skrevet en bog om sit (nu forhenværende) venskab med USAs førstedame Melania Trump. Foto: KENA BETANCUR - AFP Vis mere Stephanie Winston Wolkoff har skrevet en bog om sit (nu forhenværende) venskab med USAs førstedame Melania Trump. Foto: KENA BETANCUR - AFP

Projektet (hvis det fandtes) fungerede tydeligvis ikke efter hensigten.

Således er Ivanka Trump i dag præsidentens personlige rådgiver. Og ifølge avisen The New York Times, har få personer større indflydelse på præsidentens politik end Ivanka.

»Jeg troede ikke, at Melania var ligesom Donald. Men jeg tog fejl,« skriver Stephanie Winston Wolkoff angiveligt i den kommende bog.