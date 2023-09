Der var engang, hvor den tidligere præsident Donald Trump og tv-kanalen Fox News virkede til at leve i en form for symbiose.

Siden er deres forhold tilsyneladende kørt surt – blandt andet på grund af, at ejeren af mediet nu skulle afsky Trump. Og ikke bare lidt.

I en ny bog forlyder det, at den australskfødte milliardær Rupert Murdoch, som ejer hundredvis af lokale, nationale og internationale medier, ofte ønsker Donald Trump død.

Det skriver forfatteren Michael Wolff i den ventede bog om mediemogulen: 'The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty'. Det skriver The Guardian, der har fået fat i et eksemplar.

Her ses Rupert Murdoch og Donald Trump i 2016. Foto: Michal Wachucik/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Rupert Murdoch og Donald Trump i 2016. Foto: Michal Wachucik/AFP/Ritzau Scanpix

I bogen lyder det blandt andet, at den 92-årig rigmand ikke bare har set sig sur på Trump, der stiller op som præsidentkandidat for Republikanerne ved det kommende valg.

»Af alle Trumps uforsonlige fjender er Murdoch blevet en af dem, der fråder om munden. Hans relativt rolige opførsel fra begyndelsen af Trumps præsidentskab, hvor han (Murdoch, red.) med et suk blot kunne afvise ham som en 'fucking idiot', er nu blevet til et skummende sammenkog af raseri og bebrejdelser,« lyder det eksempelvis:

»Trumps død blev et Murdoch-tema: 'Vi ville alle være bedre stillet ...?' 'Det hele ville være løst, hvis ...' 'Hvordan kan han stadig være i live, hvordan kan han?' 'Har du set ham? Har du set, hvordan han ser ud? Hvad han spiser?'«

Efter Donald Trump gik ind i amerikansk politik i 2015 og året efter vandt præsidentvalget, formede han et tæt forhold til den konservative tv-kanal Fox News.

Donald Trump under et vælgermøde den 8. september. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump under et vælgermøde den 8. september. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Men undervejs skal Rupert Murdoch være blevet sur på Trump – hvilket ifølge forfatteren Michael Wolff førte til, at Murdoch personligt bakkede op om Fox News' beslutning om at kåre Joe Biden til vinder af delstaten Arizona under valgnatten i 2020.

Noget, som Trump har bestridt, mens han har kastet om sig med beskyldninger om valgsvindel.

Det er ikke første gang, Michael Wolff skriver om hverken Rupert Murdoch eller Donald Trump.

Tidligere har han udgivet bøgerne 'Fire and Fury', 'Siege' og 'Landslide' om Trump og 'The Man Who Owns the News' om Murdoch.

Rupert Murdoch ejer gennem sit selskab News Corp blandt andet The Wall Street Journal, The Sun, New York Post og Fox News.

Donald Trump ser i øjeblikket ud til at være favorit til at blive valgt som republikanernes præsidentkandidat, men retssager mod ekspræsidenten truer med at spænde ben for hans ambitioner om at genindtage Det Hvide Hus.

Blandt andet er han anklaget for at forsøge at få ændret udfaldet af præsidentvalget i 2020, hvor han tabte til demokraten Joe Biden.

Trump har afvist alle anklagerne mod sig.

Bogen 'The Fall' udkommer næste tirsdag i USA.