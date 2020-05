Tilbage i 1990'erne havde forholdet til Monica Lewinsky nær kostet Bill Clinton præsidentposten.

Gennem tiden har flere kvinder anklaget ham for sexchikane og overgreb.

Nu er den ellers så populære eks-præsident endnu engang havnet i en pikant sag med seksuelle overtoner, som skaber store overskrifter.

Denne gang skyldes det hans tidligere venskab til den nu afdøde pædofilianklagede milliardær, Jeffrey Epstein.

Tidligere præsident Bill Clinton fotograferet til den forhenværende præsident Jacques Chirac's begravelse i 2019. (Arkivfoto)

Rigmanden var anklaget for menneskehandel, misbrug af en lang række helt unge og mindreårige piger samt for at stå bag et omfattende netværk af pædofile.

Han tog sit eget liv i en fængselscelle i New York sidste år, før hans sag kom for retten.

En ny bog om den skandaliserede forretningsmand hævder nu, at Clinton op gennem 00'erne havde et seksuelt forhold til Epsteins veninde, Ghislaine Maxwell. Det skriver avisen New York Post.

Britiskfødte Ghislaine Maxwell er bedre kendt som kvinden, der fungerede som en slags bodelmutter for Epstein. Det var hende, der sørgede for, at han hele tiden havde en flok helt unge piger omkring sig.

Ghislaine Maxwell til begravelsen af sin far, Robert Maxwell, i Israel i 1991.

Bogen 'A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein,' er skrevet af Alana Goodman og Daniel Halper og udkommer 2. juni.

Forfatterne hævder - på baggrund af anonyme kilder - at eks-præsidenten ene og alene omgik Epstein for at være tæt på Maxwell.

De to havde angiveligt sex ombord på Epsteins specialbyggede Boeing 727. Flyet blev senere kendt som 'Lolita Express', fordi det blandt andet blev brugt til at fragte purunge piger til rigmandens private ø - i folkemunde kaldet 'Paedo Island.'

Bogen beskriver, hvordan USA's 42. præsident flere gang sneg sig til at besøge Epsteins veninde i hendes eksklusive lejlighed på Upper East Side på Manhattan i New York.

Jeffrey Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af dem var Bill Clinton. (Arkivfoto)

Det har tidligere været fremme, at Bill Clinton angiveligt var sammen med mindst en af kvinderne i Epsteins harem, men at denne kvinde skulle være over den seksuelle lavalder. Clinton nægter, at han nogensinde har været på Epstein caribiske ø, men bekræfter, at han har været ombord på hans fly.

Han afviser også alle bogens anklager. Uanset hvad, der er op eller ned i sagen, så blev Clinton og Maxwell set sammen ved talrige begivenheder i den omtalte periode. Der er flere billeder af dem sammen, og Maxwell deltog sågar i Clinton-datteren Chelseas bryllup i 2010.

En talsmand for Bill Clinton udtaler til New York Post om det påståede forhold:

»Det er en total løgn i dag, det er en total løgn i morgen, og det vil forblive en total løgn fra nu af og i årene, der kommer.«

Prins Andrews er en af de mange fremtrædende personer, der er kommet i problemer på grund af sit venskab med Jeffrey Epstein. Arkivfoto

Jeffrey Epstein havde mange indflydelsesrige venner, og flere af dem er kommet i problemer efter hans anholdelse og senere død.

En af de mest prominente er den britiske prins Andrew, som ifølge anklagerne skulle have haft sex med en mindreårig pige.

Prinsen nægter, at han nogensinde har mødt kvinden, Virginia Roberts Giuffre, men skandalen har allerede kostet ham dyrt.

Efter et katstrofalt tv-interview sidste efterår blev han tvunget til at frasige sig alle sine protektioner.