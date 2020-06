Hun ville blive i New York, så deres søn kunne gøre sin skole færdig.

Sådan forklarede Melania Trump tilbage i 2017, at hun ikke med det samme flyttede efter sin mand til Washington, da han overtog Det Hvide Hus efter Barack Obama.

Sandheden var måske en helt anden.

Det hævder en ny bog om USA's førstedame i hvert fald.

I bogen 'The Art of Her Deal' skriver journalist på Washington Post, Mary Jordan, at Melania Trump blev i Trump Tower på Manhattan, fordi hun ville genforhandle sin ægtepagt med Donald Trump.

Officielt lød det, at hun var en bekymret mor, der tog sig af sin søn.

I virkeligheden forsøgte hun angiveligt at sikre både ham og sig selv bedst muligt i det fremtidige setup, fremgår det.

Det vakte både opsigt og debat, da den nybagte førstedame - stik imod sædvanen - valgte at blive i parrets hidtidige hjem, da hendes mand havde overtaget præsidentposten og den tilhørende bolig.

Både fordi det betød flere udgifter til skatteyderne til det omfattende sikkerhedsapparat, men også fordi fru Trump ikke straks kunne træde fuldt og helt ind i rollen som førstedame.

Den rolle blev i begyndelsen i udpræget grad varetaget af Trumps ældste datter, Ivanka Trump.

Mary Jordan skriver i bogen - på baggrund af flere hundrede interviews med folk rundt om Melania Trump - at hun i sine ensomme måneder i New York i virkeligheden lagde pres på Trump for at få sin økonomiske aftale med ham ændret.

Men det handlede ikke kun om kroner og ører nu og her for præsidentfruen.

Melania ønskede også, at hendes og Trumps fælles søn, Baron, skulle sikres en rimelig arv og en ligeværdig plads i Trump-dynastiet.

'Hun ønskede skriftligt bevis for, at når det kom til de finansielle muligheder og arv, så ville Baron blive behandlet på lige fod med Trumps ældste børn,' skriver Jordan i bogen.

Trumps lidt sky hustru bliver i bogen også beskrevet som langt mere politisk og engageret i skabelsen af sin egen myte, end hendes offentlige fremtræden ofte lader ane.

En af de mange, der er blevet interviewet til bogen, er den tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie.

Han støttede oprindeligt Trump og ledede hans overtagelse af administrationen, indtil han blev fyret af Trumps svigersøn, Jared Kushner.

Ifølge Washington Post fortalte Christie, at Melania Trump er en af sin mands største støtter og hende, som han ofte afprøver nye idéer på.

Hun var ofte den første, han ringede til, når han kom tilbage til sit fly efter et valgmøde.

»Hun havde altid en kommentar til ham, og det synes jeg fortæller en del om, hvad han synes om hende,« siger Christie i bogen.