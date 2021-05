Er der to, der står sammen i amerikansk politik lige nu, er det Joe Biden og Kamala Harris.

USAs nye præsident kører tæt parløb med sin vicepræsident, og Biden forsømmer ingen lejlighed til at promovere sin kvindelige næstkommanderende med de afrikanske og sydasiatiske rødder.

Det nye lederskab har så travlt med at sætte en ny dagsorden og skabe forandringer, at mange måske har glemt, at Biden og Harris ikke altid har været de bedste venner.

I den første del af præsidentvalgkampen – hvor Harris også stillede op som et muligt præsidentemne – blev der flere gange gået til stålet.

Joe Biden og Kamala Harris fotograferet efter valgsejren. (Arkivfoto)

Mens ikonisk var debatten i sommeren 2019, hvor Harris beskyldte Biden for at støtte et raceopdelt samfund.

Her anklagede den daværende senator Joe Biden for at have været lidt for samarbejdsvillig over for den tidligere demokratiske sydstatssenator, James Eastland, tilbage i 70erne. Eastland var åbenlyst modstander af integration.

Under valgkampen brystede Biden sig af, at han kunne samarbejde med alle. Blandt andet også Eastland, som han kun have 'glade minder' om.

Harris mente, at Bidens udtalelser var sårende, og at han indirekte havde støttet Eastland i arbejdet for et mere raceopdelt samfund og for at have modarbejdet den ordning, hvor sorte børn i ghettoområder blev kørt til andre skoledistrikter, såkaldt busing.

Som demokratisk præsidentkandidat angreb daværende senator Kamala Harris flere gange Joe Biden. (Arkivfoto)

»Der var en lille pige i Californien, der var en del af den anden klasse, der integrerede folkeskoler, og hun blev 'bused' i skole hver dag. Den lille pige var mig,« sagde Harris under debatten.

Senatoren lagde efterfølgende et billede på Twitter af sig selv som barn.

Biden afviste Harris' kommentarer og kaldte dem en 'forkert beskrivelse' af hans holdning.

»Jeg har ikke rost racister,« sagde han og afviste også, at han var imod 'busing'.

The Inside Story of the Biden-Harris Debate Blowup (@IsaacDovere - @politico) https://t.co/ZJy0XQ9KTH — MediaREDEF (@MediaREDEF) May 20, 2021

Nu skriver Politico og The New York Post om nye oplysninger, der beskriver, hvad der skete i kulisserne efter den ophedede debat.

Det sker på baggrund af en ny bog, 'Battle For the Soul. Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump,' hvor episoden er omtalt. Forfatteren er den prisbelønnede politiske journalist, Edward-Isaac Dovere, der har fulgt Demokraterne tæt de seneste 15 år.

Jill Biden – den nuværende førstedame – skulle ifølge bogen – have fyret en bredside af om kvinden, der senere skulle vise sig at blive hendes mand 'partner in crime.'

»Med alt det, han holder af. Med alt det, han kæmper for og det, han har engageret sig i, så stiller du dig derop og kalder ham en racist uden grund? Go f.. k yourself,« sagde Jill Biden efter sigende til Bidens nærmeste medarbejdere efter debatten.

En ny bog hævder, at den nuværende førstedame svinede Kamala Harris til efter en ophedet debat under præsidentvalgkampen. (Arkivfoto) Foto: POOL

Også Joe Biden var ifølge rygterne temmelig oprevet over Harris' uudtalelser

Mens han stadig stod på scenen under debatten, vendte han sig efter Harris' angreb mod en anden kandidat, Pete Buttigieg og udbrød:

»Det der er noget f.....g bullshit.«

Buttigieg er siden blevet Bidens transportminister.

New York Post har ikke kunnet få en kommentar fra Kamala Harris til de nye oplysninger.

Michael LaRosa, som er talsmand for Jill Biden, siger til avisen:

»Mange bøger vil blive skrevet om 2020-kampagnen, med talrige genfortællinger af begivenhederne – nogle præcise, andre upræcise. Førstedamen og hendes team planlægger ikke at kommentere nogen af dem.«