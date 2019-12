Amerikanske familiefoto er ofte fyldt med de helt store smil. Falske såvel som ægte. Men sådan fungerer USA's førstedame, Melania Trump, ikke.

Side om side med sin mand, Donald Trump, bliver Melania ofte fotograferet med et iskoldt blik ud i det fjerne. Og til forfatteren Kate Bennett, der netop har udgivet den uautoriserede biografi 'Free Melania', forklarer Melania Trump selv:

»Jeg faker ikke. Jeg hører ikke til typen, der smiler eller lader, som om hun smiler, bare fordi der er et kamera i nærheden.«

I sin helt nye bog går Kate Bennett bagom Melania-myten.

Som journalist for CNN dækkede Kate Bennett i flere år Donald Trumps kampagne. Ombord på private Trump-fly rejste Bennett således sammen med præsidentparret. Hun havde flere samtaler med både præsidenten og førstedamen. Og i sin research til bogen, rejste Kate Bennett bl.a. til Melanias slovenske hjemby, Sevnica, i det forhenværende Jugoslavien.

Og det var her, Kate Bennett fandt baggrunden for det, mange beskriver som Melania Trumps lidt stoiske fremtræden.

'Melania voksede op under et kommunistisk styre. Og i det forhenværende Jugoslavien og nuværende Slovenien scorer man ingen ekstra point ved at smile uden grund. Det er et meget sobert samfund, hvor man fra regeringens side blev opfordret til at have respekt, være ydmyg og holde hovedet bøjet,' skriver Kate Bennett.

Ifølge Bennett var Melania, der dengag stadig hed Knavs til efternavn, meget tæt på sine storesøster, Ines, der i dag også bor i USA. Sammen havde de to søstre dog svært ved at overholde en anden uskreven slovensk regel, der (ifølge bogen) opfordrede alle til at undertrykke enhver form for individualisme.

»Ines og Melania var ligesom alle børn fyldt med drømme og fantasier. Og som døtre af en farverig kjolesyerske lærte de at lade deres påklædning tale sit eget tydelige sprog,« fortæller Bennett.

Ifølge bogen var dette et talent og en teknik, som Melania Trump har taget med sig i Det Hvide Hus.

Efter det såkaldte 'Pussy-tape' blev afsløret i pressen (få uger før valget i 2016), mødte Melania således op i lyserød spadsererdragt med dertilhørende kæmpe-sløjfe.

I privaten havde Melania Trump udskældt Donald Trump for dennes pral om, hvor villige kvinder er, når man (som han) er rig og berømt. Men udadtil lod Melania tøjet tale. Således så mange Melanias lyserøde sløjfe som en slags 'pussy-bow', den selvsamme påklædningsgenstand, der i månederne efter blev et symbol på den nye #MeToo-bevægelse.

Da Donald Trump efter 'Pussy-tape-skandalen indså, at han var tvunget til at give en offentlig undskyldning, blev Melania Trump ifølge 'Free Melania' opfordret til at stå ved hans side.

Ligesom mange andre amerikanske politiker-fruer før hende skulle Melania kigge beundrende på sin angrende ægtemand, der kiggede direkte ind i kameraet, mens han undskyldte. Men Melania nægtede pure.

Hun var vred og skuffet. Og ifølge Kate Bennett havde den kommende førstedame ikke i sinde af 'fake' noget som helst.

Kompromisset blev iføge den nye bog, at Melania Trump ville være til stede under optagelserne, som en slags moralsk støtte.