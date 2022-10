Lyt til artiklen

USAs tidligere præsident Donald Trump fyrede næsten sin datter Ivanka, han skyllede rutinemæssigt dokumenter ud i et toilet i Det Hvide Hus, og han bad sin personlige advokat, Rudy Giuliani, om at gøre "hvad som helst for at ændre udfaldet af præsidentvalget i 2020."

Det er blot nogle af nye afsløringer, som belaster den tidligere præsident i en ny bog fra The New York Times journalisten Maggie Haberman.

Det rapporterer BBC.

/ritzau

Opdateres.