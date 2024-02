»Jeg tror, hun var rasende på Trump og ville have, at han skulle blive lidt ydmyget.«

En ny bog hævder, at der var drama på de indre linjer mellem Donald Trump og førstedamen Melania i Det Hvide Hus – også hvad politik angår.

Citatet herover kommer Stephanie Grisham med i den nye bog 'American Woman', som politisk journalist ved The New York Times Katie Rogers har skrevet om udviklingen af rollen som USAs førstedame siden årtusindskiftet.

Grisham var Melania og Donald Trumps pressesekretær, talsperson og stabschef i Det Hvide Hus, og hun taler om en meget omstridt episode fra slutningen af 2018: Trumps angivelige affære med pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Magasinet People omtaler flere passager i bogen 'American Woman', hvor forholdet mellem Donald og Melania Trump slog gnister.

Som da Melania Trump rejste hjem fra en udlandsrejse – angiveligt i vrede.

Af bogen fremgår det i hvert fald, at førstedamen ifølge Grisham ville »vise sin vrede mod præsidenten«, da hun midt under en udlandsrejse i slutningen af 2018 rejste hjem til parrets private residens Mar-a-Lago i Florida.

Det skete umiddelbart efter, at pornostjernen Stormy Daniels havde anklaget Donald Trump for to år tidligere at have bestukket hende til tavshed om den påståede affære. Med 130.000 dollar.

Donald og Melania Trump fotograferet i Mar-a-Lago, da Donald Trump annoncerede sit kandidatur til præsidentposten. Foto: Alon Skuy/AFP/Ritzau Scanpix

I 'American Woman', som bygger på interviews med kilder tæt på præsidentparrene siden årtusindskiftet, fremgår det også, at det ikke kun var på det personlige plan, der opstod uenigheder mellem Donald og Melania Trump.

Også politisk gik førstedamen af og til direkte imod sin mand – og USAs præsident.

Eksempelvis efter en højrenational og nynazistisk march i Charlottesville i 2017, hvor en 32-årig kvinde blev dræbt under voldelige raceuroligheder.

Donald Trump udtalte efterfølgende, at der var mange »fine mennesker« til stede under marchen, men Melania Trump så noget anderledes på sagen.

Det tidligere præsidentpar fotograferet 8. november 2022. Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix

»Vores land hylder ytringsfrihed, men lad os kommunikere uden had. Der kommer intet godt ud af vold,« skrev hun på Twitter, som siden har skiftet navn til X.

»Sammenlignet med ægtemandens brobrænderi etablerede Melanias meldinger hende som en sjælden skikkelse i Trump-administrationen, som virkede mere interesseret i at dæmpe end at skabe kulturel splittelse,« skriver Katie Rogers i bogen ifølge People.

Derudover nævnes det i 'American Woman', at Donald Trump overtrumfede og omgjorde Melanias valg af møbler til Det Hvide Hus – selvom det traditionelt er førstedamens opgave at stå for indretningen af præsidentens embedsbolig.

Nu er Donald Trump som bekendt i spil til en ny periode i Det Hvide Hus og storfavorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Melania Trump var med, da ægtemanden annoncerede sit kandidatur, men har siden glimret ved sit totale fravær under Donald Trumps kampagne og de berømte stormøder.