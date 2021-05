I fire år sagde han ingenting.

Mens Donald Trump regerede i Det Hvide Hus, gjorde hans forgænger en dyd ud af at blande sig uden om.

Og de fleste kan nok også stadig huske billederne af Obama-parret, der smilende tog i mod Trump og hans hustru forud for indsættelsesceremonien i januar 2017.

Men under valgkampen sidste år blev det angiveligt for meget for Barack Obama, som ikke længere kunne holde sin antipati for sig selv.

Barack og Michelle Obama fotograferet med Donald og Melania Trump ved magtoverdragelsen i 2017. Foto: JIM WATSON Vis mere Barack og Michelle Obama fotograferet med Donald og Melania Trump ved magtoverdragelsen i 2017. Foto: JIM WATSON

En ny bog hævder i hvert fald, at den tidligere præsident over for en række sponsorer og rådgivere ikke lagde fingrene imellem, da han skulle beskrive sin efterfølger på posten som verdens mest magtfulde person.

Ifølge bogen 'Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Donald Trump', fremgår det, at Obama kaldte Trump for både en 'racistisk, sexistisk gris,' 'en galning' og en 'korrupt motherfucker.'

Det fremgår af et uddrag, som den britiske avis The Guardian har fået fingrene i.

Bogen udkommer i næste uge, og det er den prisvindende politiske journalist, Edward-Isaac Dovere, der har skrevet den.

can confirm this is all in Battle for the Soul - but there's much more about Obama and his reactions to the last four years. There's some cursing from him, but there's also depth and reflection - so make sure to pre-order here: https://t.co/HLbZLqRegMhttps://t.co/2mCHGlVc8d — Edward-Isaac Dovere (@IsaacDovere) May 19, 2021

Han har fulgt det demokratiske parti tæt gennem de seneste 15 år.

Forholdet mellem Obama og Trump har været anstrengt lige siden, Trump i begyndelsen af sin karriere som politiker gjorde sig til talsmand for konspirationsteorien om, at Obama selv ikke var amerikaner.

Før Trump satte sig i Det Ovale Kontor, skulle Obama ifølge Edward-Isaac Doveres bog have foretrukket ham som præsident frem for rivalen Ted Cruz.

Efterhånden som Trump begyndte at gennemføre sin politik, steg Obamas bekymring efter sigende.

Donald Trump og Barack Obama her som bekendt ikke det bedste forhold til hinanden. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Donald Trump og Barack Obama her som bekendt ikke det bedste forhold til hinanden. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN ERNST

»Jeg troede ikke, det ville gå så galt som dette,« og »Jeg troede ikke, vi ville få en racistisk, sexistisk gris,« er blot nogle af de finker, der – ifølge den nye bog – er røget af den tidligere præsidents pande på den konto.

Bogen afslører også, at den nuværende førstedame Jill Biden har været efter Kamala Harris.

Fru Biden sagde angiveligt om vicepræsident Kamala Harris, på et tidspunkt, hvor hun kæmpede med Joe Biden om at blive præsidentkandidat, at Harris burde 'go fuck herself.'

Bemærkningen faldt ifølge bogen over for nogle af Bidens nære medarbejdere efter en tv-duel, hvor Harris havde kritiseret Biden og beskyldt ham for at støtte en racistisk politik i 70erne.