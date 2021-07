En ny bog fortæller, at USAs daværende forsvarschef, Mark A. Milley, frygtede og forberedte sig på et militærkup.

Det skulle han have gjort tilbage i januar, hvor Donald Trump mistede titlen som præsident, og demonstranter stormede Kongressen.

Det skriver Washington Post.

De vrede demonstranter trængte ind i Kongressen på Capitol Hill, fordi de var utilfredse med resultatet af præsidentvalget.

Ifølge bogen skulle forsvarschefen have sammenlignet Donald Trumps retorik med Hitlers.

Hitler brugte angrebet på det tyske parlament i 1933 som en undskyldning for at bringe det nazistiske diktatur til Tyskland.

Ifølge bogen 'I Alone Can Fix It' skulle forsvarschefen have frygtet, at Donald Trump ville gøre det samme i USA.

'I Alone Can Fix It' udkommer tirsdag den 20. juli.

Ifølge bogen skulle forsvarschefen ligeledes have omtalt Donald Trumps taler og løgne som 'Führer's evangelium', der kan oversættes til 'Førerens evangelium'

Det var Donald Trump selv, der i sin tid udnævnte Mark A. Milley til forsvarschef.