De sover ikke sammen. De lever hver deres liv. De bliver kun sammen, fordi de har en aftale om, at det skal de. Faktisk er der slet ikke noget mellem dem mere.

Eller for at sige det med et af Trumps egne yndlingsudtryk:

Hans ægteskab med Melania er FAKE.

Sådan lyder påstanden i hvert fald i en ny bog fra journalist og forfatter Michael Wolff.

Sidste år skabte han overskrifter med bogen 'Fire and fury. Inside the Trump White House'.

Den beskrev Trumps-administrationen indefra og blev til på baggrund af informationer, Wolff havde opsnappet i Det Hvide Hus i de første måneder af den nye præsidents regeringstid.

En række kilder havde rundhåndet delt ud af deres viden, mens Wolff ubesværet bevægede sig rundt på Capitol Hill.

Nu har Michael Wolff gjort det igen.

Forleden udsendte han nemlig sin nye bog, 'Siege: Tump Under Fire.'

Efterfølgeren til 'Fire and Fury' er skrevet på baggrund af mange af de samme kilder, som talte med Wolff i den første bog.

»Jeg er en fyr fra New York. Trump er en fyr for New York. Når alt kommer til alt, så kender vi mange af de samme mennesker,« siger han til New York Times, hvor han også fortæller, at han har talt med 150 forskellige mennesker i forbindelse med bogen.

I et interview med avisen The Australian fortæller forfatteren, at han i den nye bog især fokuserer på det følelsesmæssige kaos, der omgiver præsidenten, og som han i høj grad selv er skyld i.

Caught on camera: First Lady Melania Trump appears to refuse husband Donald Trump's hand on the red carpet in Jerusalem pic.twitter.com/yybbKNFrgo — Sky News (@SkyNews) May 22, 2017

Bogen hævder blandt andet, at Trumps ægteskab med Melania har karakter af et aftale-forhold, som mest bliver opretholdt til ære for fotograferne.

Trump har endnu ikke kommenteret bogen, men han var rasende sidste år, da Michael Wolff første gang kastede kritisk lys på hans regeringstid inden for murene.

Steve Bannon - som tidligere var Trumps kampagne-strateg og en af præsidentens nærmeste medarbejdere - er en af de kilder, der i bogen er citeret for at antyde, at kærligheden er forbi mellem parret.

»Jeg så aldrig noget bevis for et ægteskab,« siger Bannon i bogen og tilføjer, at Trump altid fik et forvirret udtryk i ansigtet, når talen faldt på hans hustru, som om han tænkte: 'Hvordan er hun relevant?'

Da Donald Trump i januar 2017 rykkede ind i Det Hvide Hus efter Obama-parret, fulgte den nye Førstedame ikke med med det samme.

Hun blev i New York et halvt års tid, så deres fælles søn Barron kunne gøre sin skole færdig.

Ifølge den nye bog har hun flere gange sagt til sine venner om livet i Washington, at 'vi hører ikke til her.'

Wolff skriver også, at Trump under valgkampen gang på gang forsikrede sin kone om, at han umuligt ville vinde, og at Melania i begyndelsen simpelthen nægtede at flytte til den amerikanske hovedstad.

'Og i virkeligheden var Førstedamen ikke rigtig i Det Hvide Hus. Det tog Melania næsten seks måneder at flytte officielt fra New York til Washington, men det var kun på papiret.'

Bogen understreger også, at Trump-parret - som det første i Det Hvide Hus siden John og Jackie Kennedy - har separate soveværelser og sover hver for sig.

Melania blev angiveligt rasende, da der under valgkampen pludselig dukkede en båndoptagelse op, hvor Trump sagde om kvindekønnet, at man bare skulle 'grab them by the pussy.'

Men det er ikke kun Førstedamen, der har distanceret sig fra Trump og lever sit eget liv.

Ifølge Wolff er præsidentens 13-årige søn Barron også mere og mere fremmedgjort over for sin far.

'Det er måske naturligt for hans alder, men Trump svarer med fjendtlighed. Det kom til udtryk i, at han ignorerede ham, når de skulle være sammen. Trump holdt sig også væk fra sønnen for at undgå enhver situation, hvor han kunne støde på ham,' skriver Michael Wolff.

Endelig spekulerer bogen ifølge amerikanske og udenlandske medier i det mystiske hospitalsophold Førstedamen havde sidste sommer.

Officielt lød begrundelsen, at hun var indlagt i forbindelse med en rutinemæssig nyreundersøgelse.

Michael Wolff undrer sig over, at mediernes interesse i Førstedamens ve og vel tilsyneladende helt kom bag på præsidentens kommunikationsteam.

Det gav efter forfatterens opfattelse grobund for en masse spekulationer om, hvorvidt fru Trumps fravær skyldtes alt lige fra plasikkirurgi, en overdosis til et nervesammenbrud.

Lige som sidst møder Wolffs bog og metoder også denne gang kritik. Selv fastholder forfatteren, at der er tale om et grundigt journalistik arbejde.

Hvad Trump mener om sagen, har vi stadig til gode at høre.