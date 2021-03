»Jeg tror, at dette kan blive gnisten til en lignende debat i Danmark – den er faktisk allerede på vej,« siger en dansk ekspert til B.T. efter flere demonstrationer i Storbritannien for at gøre det offentlige rum tryggere for kvinder

En heftig debat følger lige nu i kølvandet på mordet på den 33-årige Sarah Everard, som blev kidnappet og dræbt, da hun gik hjem gennem en normalt fredelig og oplyst park i Clapham i det sydlige London i begyndelsen af marts.

En 48-årig britisk politimand er anholdt og tiltalt for mordet. En mindehøjtidlighed i Clapham Common lørdag blev brutalt afbrudt af politiet, der lagde flere af de fremmødte kvinder i håndjern og anholdt dem.

Siden har stadig flere britiske politikere krævet en officiel undskyldning fra ordensmagten for uforholdsmæssig magtanvendelse. Der er også krav om Londons politichefs afgang.

Demonstration i London for tryggere rammer for kvinder i det offentlige rum. Demonsrationen blev afholdt den 14. marts. Foto: HENRY NICHOLLS

Premierminister Boris Johnson kalder forløbet for »stærkt bekymrende«, mens Londons borgmester, Zadiq Khan, kalder hændelsen for »uacceptabel«.

Londons politichef, Crissida Dick, vil ikke træde tilbage. Hun kalder forløbet »uheldigt, men også vanskeligt at håndtere for politiet«.

Den officielle forklaring på, at kvinderne ikke fik lov at holde deres mindehøjtidelighed, er, at større forsamlinger ikke er tilladt grundet covid-19-nedlukninger. Men politiet har tidligere tilladt demonstrationer i forbindelse med Black Lives Matter, klimaaktivisme og covid-19-nedlukningsprotester.

En af de kvinder, der blev anholdt i Clapham, Dania Al-Obeid, mener, at hændelsen afspejler et større samfundsproblem:

»Jeg følte, at jeg simpelthen blev nødt til at være med til mindehøjtideligheden. Jeg vidste godt, at politiet havde aflyst det, men vi var en gruppe fuldstændig fredelige kvinder, og politiets reaktion var helt ude af proportioner. Jeg blev anholdt, fordi jeg brød covid-19-reglerne. Men jeg føler, at vi reelt fik mundkurv på,« siger hun til BBC.

Billederne af de anholdte kvinder er gået verden rundt. Mordet på Sarah Everard har nu ført til stor aktivitet på de sociale medier, hvor tusindvis af kvinder deler deres egne historier om ubehagelige oplevelser i det offentlige rum. Kampagnen #Reclaim These Streets har modtaget støtte fra både hertuginde Kate og premierminister Boris Johnsons kæreste, Karrie Symonds.

»Denne skrækkelige hændelse må ikke glemmes, og den opmærksomhed, der nu er, om, hvor udsatte kvinder er på gader og stræder, kan føre til virkelige forandringer,« sagde tidligere Labor-minister Harriet Harman til ITV.

Politiet havde før weekenden bedt kvinder i Clapham-området om at blive hjemme »også for egen sikkerheds skyld«. Men talsmanden for Reclaim Rhese Streets, Caitlin Prowle, siger, at det ikke er kvinder, der skal forandre sig eller blive hjemme:

»Man behøver ikke at minde kvinder om, at vi er udsatte. Det ved vi desværre alt for godt. Der er brug for en radikal gentænkning af, hvordan vi behandler hinanden i det offentlige rum, og det kræver formodentlig en genovervejelse af strafudmåling,« siger hun til ITV.

Politiet arresterer en kvinde ved min dehøjtidligheden for Sarah Everrard i Clapham Common Foto: HANNAH MCKAY



Henriette Laursen er direktør for Kvinfo. Hun mener, at den nye debat er en naturlig opfølger til MeToo-bevægelsen:

»Den kommer i kølvandet på MeToo og deler mange af de samme problematikker. Jeg kan huske, jeg talte med nogle fra HK, der fortalte, at alle vidste, at der var bestemte personer, man helst skulle undgå at møde på steder, hvor der ikke var andre, for så skete der måske noget ubehageligt. Det er jo det samme her – det med, at kvinder hele tiden skal tage forholdsregler,« siger Henriette Laursen til B.T.

Hun mener, at der forestår en vigtig og svær debat om fælles ansvar for sikkerhed i det offentlige rum.

»Vi er jo opdraget til, at det er os, der skal tænke på, hvad for noget tøj vi tager på. Os, der skal lade være med at gå ude sent om natten, os, der skal sende en sms, når vi er trygt hjemme. Sådan tænker rigtig mange kvinder, men vi har glemt at sige det højt,« siger Henriette Laursen fra Kvinfo.

Fodboldspilleren Marcus Rashford, der spiller for Manchester United, har også blandet sig i debatten:

'Mænd, vi har til opgave at lytte og at hjælpe kvinder til at kunne føle sig trygge i det offentlige rum, ligegyldigt hvilket tidspunkt på dagen det er,' skrev han på Twitter.