Walter Isaacson har et problem.

Tirsdag er hans opsigtsvækkende biografi om Elon Musk udkommet. Med en stor, graverende fejl.

Det erkender den anerkendte forfatter selv.

Og nu meddeler forlaget Simon & Schuster så til CNN, at »fremtidige udgaver af bogen vil blive opdaterede«, så de stemmer overens med det, der skulle være sket.

Walter Isaacson. Foto: Bebeto Matthews/AP/Ritzau Scanpix

I sidste uge lignede det ellers en særdeles saftig luns fra bogen, der gik verden rundt.

Her fremgik det – ikke mindst i et ekslusivt uddrag i eksempelvis det anerkendte medie Washington Post – at Elon Musk skulle have slukket for sit satellitbårede internet, Starlink, over Krim-halvøen for at forhindre et ukrainsk angreb på den russiske flåde.

»Som et resultat heraf mistede de ukrainske droneubåde forbindelsen, da de nærmede sig den russiske flåde i Sevastopol,og skyllede harmløse i land,« som det lyder i bogen med den simple titel 'Elon Musk'.

Men mens bogens hovedperson hurtigt blev stærkt kritiseret for at støtte Rusland i den igangværende krig, ændrede alt sig.

Walter Isaacsons bog 'Elon Musk' er udkommet tirsdag. Foto: Bogens forside

For Elon Musk valgte at gå i rette med forfatteren Walter Isaacson, der ellers i høj grad har baseret bogen på netop samtaler mellem de to.

Starlink-satelliterne havde faktisk aldrig været aktiveret ved Krim, lød det. Og da han fik en henvendelse om at aktivere dem, afviste han for ikke at »eskalere konflikten«.

Også Walter Isaacson har vendt på en tallerken.

Ligeledes på det Musk-ejede sociale medie X har forklaret:

»Baseret på mine samtaler med Musk troede jeg fejlagtigt, at politikken om ikke at lade Starlink blive brugt til et angreb på Krim, først var blevet besluttet på selve natten for det ukrainske snigangreb,« indrømmer Walter Isaacson.

Men det står altså stadig i den bog, der tirsdag er sat til salg. Lidt endnu.