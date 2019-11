Det blev kun til et kort gensyn med Brandon, Donna, Kelly og Steve fra den nye "Beverly Hills 90210"-serie.

Den nye genindspilning af den ikoniske 90'er-serie "Beverly Hills 90210" med Brandon, Donna og Kelly får ikke flere afsnit.

Dermed blev det kun til et kort gensyn på seks afsnit med en ældre udgave af de elskede karakterer, der dominerede på teenageres tv-skærme op igennem 1990'erne.

Det skriver tv-stationen bag serien, Fox, i en pressemeddelelse, ifølge flere amerikanske underholdningsmedier, herunder The Hollywood Reporter.

- Vi er så stolte over at have genforenet skuespillerne fra en af tv-stationens historiske serier med Beverly Hills-fans over hele landet.

- Tak for at alle lagde deres hjerte i dette nostalgiske projekt, skriver Fox.

Genforeningen blev til en miniserie på seks afsnit, der fik premiere verden over i sommer. Serien fik lunke anmeldelser, hvilket kan være grunden til aflysningen.

Næsten alle de oprindelige skuespillere fra 90'er-serien var med igen, herunder David (Brian Austin Green), Andrea (Gabrielle Carteris), Steve (Ian Ziering), Brandon (Jason Priestley), Kelly (Jennie Garth), Brenda (Shannen Doherty) og Donna (Tori Spelling).

Luke Perry, der som karakteren Dylan stjal mange kvindehjerter, døde tidligere på året, kort inden optagelserne begyndte.

Aflysningen kommer ifølge The Hollywood Reporter som et chok for flere af skuespillerne, der havde forventet, at serien skulle løbe i mange sæsoner.

- Vi havde så mange historier at fortælle, siger Tori Spelling til mediet.

/ritzau/