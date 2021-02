Storbritannien har konstateret, at virusmutationen B.1.1.7 har udviklet en ny mutation, hvilket skaber bekymring i det britiske.

Det er variationen E484K, som har lighedstræk med en muteret virusmutation, med samme navn, i Sydafrika, der nu er påvist 11 gange i Storbritannien.

Det skriver Reuters, BBC og Sky News.

Årsagen til bekymringen bunder i, hvad man har set i Sydafrika.

Mutationen i den britiske variant forventes ikke at være mere smitsom. Foto: MADE NAGI

Værd at slå fast er, at der umiddelbart ikke er noget, som tyder på, at mutationen E484K er mere smitsom end andre corona-varianter.

Men ifølge sydafrikanske studier og epidemiolog hos Harvard University Eric Feigl-Ding kan mutationen muligvis hjælpe coronavirussen med at slippe udenom de antistoffer, som kroppen ellers producerer, når man har været gennem sygdom med coronavirus, skriver Videnskab.dk og de førnævnte medier.

Desuden er der også flere studier, som ifølge Reuters indikerer, at vacciner er mindre effektive, når det kommer til mutationen E484K.

Ifølge Reuters er bekymringerne i Storbritannien vedrørende muterede virusser så store, at myndighederne er begyndt at gå fra dør til dør og bede borgere om at lade sig teste på stedet. Alt sammen for at få brudt smittekæder.

Vaccinen og dens virkning på mutationen skal dog tages med et kraftigt forbehold, hvilket den britiske sundhedsminister Matt Hancock også påpeger.

Han siger, det er alt for tidligt at snakke effektiviteten af vacciner over for E484K – men han anerkender bekymringen.

»Vi må fortsætte med at være forsigtige. Ikke mindst på grund af de fornyede udfordringer, som nye varianter af coronavirus medfører,« sagde sundhedsministeren tirsdag.

Heldigvis har selskaberne Pfizer og BioNTech, som Danmark har vacciner fra, i en erklæring fortalt, at deres vacciner ser ud til også at være effektiv mod de mutationer, der har spredt sig fra Sydafrika og Storbritannien (B.1.351/501Y og B.1.1.7, red.)

Der er indtil videre kun registreret 'små forskelle' i effekten mod mutationerne, når den sammenlignes med standardvarianter. Læs hele historien HER.

I Storbritannien er mutationen E484K primært påvist i det sydvestlige England.