Da verden første gang lærte sygdommen hiv at kende i 80erne og 90erne var diagnosen lig med en dødsdom.

Senere kom behandlinger til, der gjorde det muligt at leve med hiv hele livet, og nu er forskerne nået til en ny milepæl i kampen mod den frygtede sygdom.

En kvinde er nemlig blevet kureret for hiv takket være en helt ny og revolutionerende behandling, skriver New York Times.

Kvinden er blevet behandlet med blod fra en navlestreng fra en donor, der har en mutation, som blokerer for, at hiv kan trænge ind i cellerne.

Det er første gang, at hiv er blevet kureret ved hjælp af blod fra en navlestreng, men det er ikke første gang, at en patient er blevet kureret på lignende vis.

To mænd har nemlig tidligere modtaget knoglemarvstransplantationer fra donorer med samme gen, og de blev også hiv-fri.

Til gengæld havde transplantationerne nogle voldsomme bivirkninger for begge mænd.

Men der har ikke været tilfældet for kvinden, der nu er helbredt, og lægerne mener, det skyldes, at hun har modtaget blod fra en navlestreng. Det giver nemlig ikke ligeså voldsomme bivirkninger som en knoglemarvstransplantation.

De tre patienter, der indtil videre er blevet kureret for hiv, har alle været kræftpatienter, og de er blevet helbredt i forbindelse med transplantationer, de har fået som led i behandlingen mod kræft. Ikke hiv.

Med de gode behandlingsmuligheder der er til hiv-patienter i dag vil det nemlig være for indgribende og risikabelt at tilbyde hiv-smittede knoglemarvstransplantationer, skriver New York Times.

Men den nyeste sag åbner op for, at der kan findes en kur mod hiv, mener flere forskere.

Ligesom det vil være muligt at kurere hiv hos kræftpatienter som led i deres behandling for kræften.

14 måneder efter behandlingen har kvinden fortsat ingen spor af hiv i kroppen.