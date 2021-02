Det ene af to antistoffer i ny cocktail efterligner kroppens egen immunrespons på coronavirus.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt en antistofbehandling mod covid-19 fra selskabet Eli Lilly til nødbrug.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

Coronabehandlingen er en kombination af to antistoffer bamlanivimab og etesevimab og den kan hjælpe med at nedsætte risikoen for indlæggelse og død med 70 procent, viser et studie i de sene faser fra januar ifølge Reuters.

Ifølge Bloomberg ventes behandlingen at udgøre et fremskridt i kampen mod corona.

Den er godkendt til brug hos personer over 12 år, der vurderes at være i høj risiko for at få svære covid-symptomer eller at skulle indlægges.

Det er den anden antistofbehandling fra Eli Lilly, som opnår godkendelse i USA.

Den første blev givet til bamlanivimab alene, der fungerer på den måde, at det efterligner kroppens egen immunrespons på virusset.

Ifølge Eli Lilly vil behandlingen blive gjort tilgængelig med det samme.

- Der er 100.000 doser klar med det samme, og yderligere 150.000 vil blive gjort tilgængelige i løbet af første kvartal, oplyser selskabet ifølge Reuters.

Sidste år fik selskabet Regeneron godkendt et lignende produkt, der også kombinerer to antistoffer.

Eli Lillys nye cocktail er dog ikke godkendt til patienter, der allerede er blevet indlagt eller har brug for hjælp til at trække vejret.

De italienske sundhedsmyndigheder gav fredag grønt lys til nødbrug af behandlingen.

Hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er processen i gang, oplyste EMA torsdag.

Nyhederne om godkendelsen i USA kommer efter en lidt mindre opløftende historie fra det amerikanske medicinalselskab tidligere tirsdag lokal tid.

Således måtte Eli Lillys finansdirektør, Josh Smiley, stoppe efter beskyldninger om et upassende personligt forhold til en medarbejder.

Eli Lilly havde undersøgt beskyldningerne mod Josh Smiley og konkluderet, at han havde udvist dårlig dømmekraft.

/ritzau/