Politiet har anholdt og sigtet en 30-årig mand fra Østlandet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagen-sagen.

Det skriver VG.

Ifølge mediets oplysninger blev manden anholdt torsdag aften i Oslo, mens politiet var igang med at undersøge en konkret adresse i Østlandet.

Politiet skriver i en pressemeddelelse fredag morgen at manden er sigtet efer straffelovens paragraf 275 for at have taget livet af Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til det.

Ifølge politiet har manden en relation til Anne-Elisabeths mand - den i første omgang sigtede Tom Hagen - der torsdag blev løsladt, men som dog fortsat sidder varetægtsfængslet, indtil højesteret har taget stilling til sagen.

Den 30-årige mand kendt af politiet for sine evner indenfor IT og kryptovaluta.

Da Anne-Elisbaeth Hagen i oktober sidste år forsvandt, kom Tom Hagen hjem til en seddel fra kidnapperne, hvor de krævede ni millioner euro i kryptovalutaen Monero. Det svarer til over 67 millioner kroner.

»Vi kan bekræfte, at anholdelsen er fremskyndet på baggrund af appelrettens dom i går. Man vil ikke risikere at ødelægge beviser. Politiet kan ikke udelukke flere anholdelser,« lyder det fra anklageleder Haris Hrenovica i pressemeddelesen.

Den 30-årige mand nægter sig skyldig.

Tom Hagens advokat siger til VG, at han vil vente med at kommentere på anholdelsen, til der kommer mere info.

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat Gard Lier udtaler til VG:

»Set fra hendes side, så er man glad for, at man fortsætter efterforskningen med fuld styrke, men jeg har ingen grund til eller forudsætning for at kommentere på udviklingen i efterforskningen.«

Tom Hagen nægter sig skyldig og har udtalt via sin advokat, at han ikke har noget med sin kones forsvinden at gøre.

Opdateres...