Siden 2018 er det blevet anbefalet, at nordmænd skal have et forråd til kriser, som kan holde i tre dage. Men det er ikke længere nok.

Det mener det norske Direktoratet for Social Sikring og Beredskab (DSB), skriver NTB ifølge VG.

I stedet bør man have fyldt sine nødlagre til krisesituationer, så det kan holde syv dage.

Ifølge direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther skyldes det, at »verden er blevet endnu mere dramatisk«.

»Vi har ikke nok folk inden for sundhed, politi og brand til at tage sig af alle fem millioner nordmænd i det øjeblik, en krise opstår. Så skal akutoperatørerne først hjælpe dem, der har allermest brug for det, såsom ældre og syge,« tilføjer hun.

Direktoratet begrunder blandt andet deres anbefaling med, at verden er blevet usikker med krig i Europa, ekstremt vejr og nye trusler.

Ifølge de nye anbefalinger skal man blandt andet have ni liter vand per person, medicin, førstehjælpskasse, varmt tøj, toiletpapir, brænde og stearinlys i sit hjem.

Samtidig anbefales det, at man øger samarbejde på tværs af boligforeninger og lejlighedskomplekser.

I 2022 blev der foretaget en undersøgelse, da Rusland invaderede Ukraine.

Her konkluderede myndighederne, at hver fjerde nordmand har nødlager i eget hjem.

Omvendt slog den norske justitsminister, Emilie Enger Mehl, fast, at man ikke skal gå og være urolig for krig i hverdagen.

»Vi har et rigtig godt beredskab i Norge. Der er stor tillid mellem myndighederne og befolkningen. Jeg synes ikke, man skal tænke for meget over den her krig, ganske enkelt,« sagde hun.