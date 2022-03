»Den næste store fase af den russiske offensiv vil sandsynligvis begynde inden for de næste 24 timer.«

Sådan lyder det i den seneste analyse, som det amerikanske institut for krigsstudier, IWS, har lavet af den russiske invasion i Ukraine.

»Det russiske militær er ved at reorganisere sine militære kræfter i et forsøg på at forbedre dets dårlige planlægning og udførelse, der har været baseret på fejlagtige antagelser om ukrainernes vilje og evne til at stå imod,« lyder det i analysen.

Folkene bag analysen har blandt andet set nærmere på angrebene på den ukrainske hovedstad, Kiev, der indtil videre ikke er gået russernes vej.

Det kan dog måske ændre sig, da det tyder på, at Rusland snart vil forsøge igen – med øget styrke.

»Russiske aktioner om Kiev forbliver begrænsede, mens forstærkninger ankommer, men vil sandsynligvis genoptages med større styrke inden for de næste 24 timer,« lyder det.

Omvendt lyder det, at det ukrainske militær har brugt 'pausen' i den russiske offensiv til at styrke forsvaret af Kiev.

»Det ukrainske militær kan sandsynligvis ikke forhindre de russiske styrker i at omringe Kiev, hvis russerne sender nok kampstyrke til at gøre det, men de kan sandsynligvis gøre russernes forsøg på at vinde kontrollen over byen ekstremt kostbar og muligvis få den til at mislykkes,« lyder det i analysen.

I analysen vurderes det også, at russernes øgede fokus på at ramme ukrainske luftbaser og logistikcentre – særligt i den vestlige del af landet – kan skyldes, at man vil forsøge at forhindre, at Vesten kan komme med hjælp og udstyr til det ukrainske militær.

»Den næste store fase af den russiske offensiv vil sandsynligvis begynde inden for de næste 24 timer og udspille sig over de efterfølgende 48-72 timer,« konkluderer analysen.

»Den ukrainske modstand er fortsat bemærkelsesværdig effektiv, og de russiske aktioner, særligt i Kiev-området, har været dårligt koordineret og udført, hvilket har ført til betydelige russiske fiaskoer på den front og i Kharkiv.«

Dog er de russiske styrker fortsat de ukrainske klart overlegne i antal:

»Og de russiske fremskridt i det sydlige Ukraine truer med at løsne op for forsvaret af Kiev og det nordøstlige Ukraine, hvis det fortsætter ukontrolleret,« lyder det.

Du kan følge udviklingen i invasionen I Ukraine i vores liveblog, som du finder HER.