En ulykke kommer sjældent alene, lyder et gammel ordsprog, der er meget dækkende for den aktuelle situation på det amerikanske bankmarked.

Her er banken First Republic Bank faldet omkring 60 procent i formarkedet, som er den handel, der foregår frem mod, at børsen åbner.

Det skriver flere udenlandske finansmedier, heriblandt amerikanske CNBC.

Bankens massive kursfald sker på trods af, at den søndag aften annoncerede at have sikret sig 70 milliarder dollar i likviditet efter at have indgået aftaler med den amerikanske centralbank og den multinationale finans- og bankkoncern JPMorgan.

Den nyhed har dog ikke formået at lægge en dæmper på den uro, der lige nu præger aktiemarkedet.

First Republic Bank er nemlig den tredje amerikanske bank, der er kommet i knibe i løbet af den seneste uge.

Derouten sker i kølvandet på weekendens bankkrak for USAs 20. største bank, Silicon Valley Bank, og den usikkerhed, det skaber.

Bankkrakket kaldes for det mest markante siden finanskrisen i 2008.

Silicon Valley Bank er kommet i problemer, efter at bankens moderselskab meddelte, at det er i bekneb for kapital. Det endte fredag med, at banken blev lukket, og mandag genåbner den under føderal kontrol.

Silicon Valley Bank spiller en vigtig rolle i startup-miljøet i Silicon Valley, hvor den låner penge ud til nyopstartede virksomheder.

Selvom banken blev beordret lukket fredag, trådte de amerikanske finansmyndigheder søndag ind og garanterede for indskud i banken.

Bankens kunder har derfor haft adgang til deres konti fra mandag.