Rusland vil hæve aldersgrænsen for ansatte i militæret til over gennemsnitlig levealder for russiske mænd.

Det russiske parlament vil hæve aldersgrænsen for ansatte i militæret fra 51 år til henholdsvis 65 år for kontraktansatte og 70 år for officerer.

Det skriver det britiske forsvarsministerium på det sociale medie X baseret på en række efterretninger.

Til sammenligning er den gennemsnitlige levealder for russiske mænd på 64,2 år ifølge hjemmesiden World Data.

Det britiske forsvarsministerium kalder derfor det nye tiltag til en "livstidskontrakt".

Forsvarsministeriet venter ikke, at den nye aldersgrænse vil have en målbar effekt på Ruslands evne til at føre krig mod Ukraine.

Til gengæld kan tiltaget mindske behovet for yderligere mobiliseringer i stil med dem, Rusland har gennemført siden starten på invasionen i februar 2022.

Den nye aldersgrænse kommer ifølge forsvarsministeriet også til at gælde for alle, der er blevet rekrutteret før juni 2023 - såfremt det bliver gennemført.

I alt 315.000 russiske soldater er ifølge amerikanske efterretninger blevet dræbt eller såret i løbet af krigen, der snart bevæger sig ind i sit tredje år.

Ifølge det britiske forsvarsministerium så er det gennemsnitlige daglige antal russiske ofre i Ukraine steget med næsten 300 i de seneste måneder i 2023.

Fra april til august lå det gennemsnitlige dødstal på mellem 172 og 236 personer. De sidste måneder af 2023 var det steget til over 500 dødsfald om måneden.

Det betyder, ifølge ministeriet, at Rusland vil have mistet over en halv million mennesker i Ukraine, hvis det fortsætter sådan i løbet af det næste år.

Det er snart to år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Det skete den 24. februar 2022.

Det har haft store konsekvenser - både inden for og uden for Ukraine.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, opfordrede tidligere på måneden til, at europæiske lande skal øge våbenproduktionen for at støtte Ukraine og forhindre "potentielt årtier med konfrontation" med Rusland.

/ritzau/