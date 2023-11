En gruppe personer måtte i sidste uge springe i vandet, da en gruppe spækhuggere gik til angreb og sænkede deres yacht.

Det skete efter, at spækhuggerne lagde sig på roret, mens yachten sejlede rundt i Gibraltarstrædet.

Det skriver mediet NPR.

Angrebet er blot det seneste i rækken af spækhuggere, som går til angreb på både i området.

Ifølge biolog Alfredo López Fernandez fra Orca Atlantica har der været ikke færre end 500 angreb på både mellem 2020 og 2022.

Det viser en undersøgelse, som biologen har været inde over.

»De efterligner hinanden og er simpelthen begyndt at se angrebene som noget vigtigt i deres livsstil,« siger biologen Alfredo López Fernandez fra Orca Atlantica til Livescience.

I maj blev en anden båd eksempelvis angrebet, hvilket også fik besætningen til at springe i vandet.

Af de 500 angreb bliver langt de fleste beskrevet som harmløse. Alligevel er der talrige eksempler på både, som er sunket.

Således senest i sidste uge. Alle fra yachten kom dog sikkert i land efterfølgende.

Hvad, der pludselig får spækhuggere til at angribe både, er der ikke svar på, selvom det har stået på i over tre år.

Teorierne er dog mange.

Den ene er, ifølge Alfredo López Fernande, at spækhuggerne efterligner hinanden – eftersom spækhuggere er kendt for at tilegne sig nye erfaringer, hvis de er i en større gruppe.

En anden er, at spækhuggere blot leger, mens andre teorier lyder på, at traumatiske hændelser fra tidligere møder med både får spækhuggere til at angribe.

Spækhugger, e som laver hævnaktioner, har også været oppe og vende som en teori.

Eksperter er dog enige i, at det er stærkt usædvanligt. Det sagde marinbiolog Hanne Strager også til TV 2 i 2020:

»Det er meget usædvanligt. Det er ikke det, de gør nogen andre steder i verden. Det er meget mærkeligt,« sagde hun.

Ifølge Berlingske har forskere iværksat, at man vil etablere en såkaldt 'hvaludsigt', hvor man via overvågning vil kunne se, hvor de mest adfærdsvanskelige spækhuggere befinder sig.

Det skal gøres ved at udstyre spækhuggere med små sendere gennem en lille pil, der skydes ind i halefinnen.