Efter nederlaget til Joe Biden i 2020 har Donald Trump gentagne gange talt om en udbredt svindel med stemmerne ved præsidentvalget.

Og nu er det kommet frem, at den tidligere præsident truede med, at han ikke ville forlade Det Hvide Hus.

Det skriver The Guardian, der henviser til bogen med titlen 'Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America', skrevet af den Pulitzer-prisvindende The New York Times-reporter Maggie Haberman, der har fulgt Trump tæt i mange år.

Bogen udkommer 4. oktober 2022, men der er allerede sluppet detaljer ud fra den.

Eksempelvis at Donald Trump altså skal have truet med, at han ikke ville forlade Det Hvide Hus på trods af sit valgnederlag.

»Hvorfor skulle jeg gå, hvis de stjal det fra mig?« spurgte den tidligere præsident efter sigende formanden for den republikanske nationalkomité, Ronna McDaniel.

Her ses Peter Navarro, der er rådgiver for Donald Trump, forlade vestfløjen i Det Hvide Hus. Med sig bar han et fotografi af Donald Trump sammen med blandt andre Kinas præsident, Xi Jinping. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Her ses Peter Navarro, der er rådgiver for Donald Trump, forlade vestfløjen i Det Hvide Hus. Med sig bar han et fotografi af Donald Trump sammen med blandt andre Kinas præsident, Xi Jinping. Foto: ERIN SCOTT

At Donald Trump angiveligt har nægtet at flytte ud af Det Hvide Hus, modsagde de offentlige udtalelser, som han gav til journalister.

Til dem lød det blandt andet:

»Det vil jeg (forlade embedsboligen, red.), og du ved det,« skriver The Guardian.

Ingen af ​​Trumps forgængere har nogensinde truet med at blive i Det Hvide Hus efter afslutningen af ​​deres præsidentperiode.