Da taget og spiret på den berømte kirke Notre Dame for fem måneder siden brød i brand, slikkede de brutale flammer sig hen over 460 tons bly.

Det spredte farlig støv ud i gaderne i Paris - men myndighederne valgte ikke at informere borgerne om det.

Årsagen var angiveligt, at de ikke ville have, at folk skulle blive bange. Det skriver New York Times.

I timevis kæmpede flere hundrede brandmænd mod flammehavet, der i midten af april var skyllet hen over den ikoniske katedral.

Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere Foto: FRANCOIS GUILLOT

Heldigvis - og i sidste øjeblik - lykkedes det at forhindre, at hele bygningen kollapsede.

Men dele af taget og spiret gik tabt.

Selve branden var naturligvis fokus i begyndelsen, men samtidig med at flammerne rejste sig, blev et stort område i byen forurenet med giftig røg som følge af det bly, der var og er i kirkens konstruktion, skriver New York Times.

Både børnehaver, nærliggende skoler, parkområder og gader i Paris blev ramt af giftlige støvskyer med - ifølge det amerikanske medier - et alarmerende højt indhold af bly.

Her fem måneder efter branden har de franske myndigheder endnu ikke offentliggjort resultaterne af deres undersøgelser af blyforurening, skriver New York Times på baggrund af fortrolige rapporter, en politirapport og hidtid hemmeligholdte bly-undersøgelser af Kulturministeriet.

De dokumenter viser, at de franske myndigheder var klar over, at blyforureningen kunne forårsage store problemer de første 48 timer efter branden.

Særligt for børn i området.

Alligevel tog det en måned, før myndighederne begyndte de første test af bly ved en skole i nærheden af Notre Dame.

Til New York Time fortæller en viceborgmester i Paris, Anne Souyris, at man havde ønsket at fortælle mere om det til offentligheden, men at man blev nødt til at følge det, de regionale og nationale myndigheder ønskede at gøre.

»Staten var bange for at gøre folk bange. De troede, at de kunne beskytte folk ved ikke at fortælle om bly-sagen,« fortæller hun.

I en udtalelse fra de lokale myndigheder tilbage i maj blev det bekræftet, at områder rundt om katedralen var blevet forurenet.

Nærmere blev det ikke beskrevet.