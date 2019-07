For to år siden fik nudisterne i Paris deres eget område i parken Bois de Vincennes. Men nu oplever flere af dem problemer med lurere og blottere.

Myndighederne advarede, da de i 2017 mærkede et område i parken af for at give nudisterne et frirum.

Der ville være nultolerance for seksuelt motiverede lurere og blottere, lød det.

Og alligevel er det lige præcis, hvad Paris' nudister oplever på det knap 8.000 kvadratmeter store og afmærkede område i parken, der ligger i det østlige Paris.

Nudister dyrker Yoga i Bois de Vincennes. Foto: Philippe LOPEZ/AFP/Ritzau Scanpix

Det skriver The Guardian, som melder om, at flere har oplevet, at personer opførte sig usømmeligt over for dem.

»Lurere og blottere kommer her og plager kvinderne. Selvfølgelig bliver de bange,« siger nudisten Bernard til den franske avis Le Monde.

»Nogle gange kommer der politipatruljer ind i området, men hvis ikke de tager nogen på fersk gerning, kan de ikke straffe dem,« siger han videre.

Andre nudister mener, at 'perverse typer i buskene' ødelægger det for dem.

Nudisterne føler ikke, de kan være helt i fred i parken. Foto: Philippe LOPEZ/AFP/Ritzau Scanpix

Catherine Baratti-Elbaz, der er borgmester i Paris' 12. arrondissement, oplyser, at politiet er blevet bedt om at øge indsatsen i området efter meldinger om både lurere og blottere.

Formanden for Paris' nudistforening siger dog, at problemerne er overdrevne.

»Efter at jeg hørte om disse klager, talte jeg med en ven, som bruger området til daglig. Han fortalte, at han aldrig havde oplevet sådanne hændelser,« siger Laurent Luft.

Frankrig anses for at været et af de lande, hvor nudisme er mest udbredt. I alt har landet 4,7 millioner registrerede nudister.