Efterretningstjenester er pålagt inden for et halvt år at fortælle, om UFO'er truer USA's nationale sikkerhed.

Da USA's kongres i sidste måned vedtog en corona-hjælpepakke til hundredvis af milliarder dollar, gemte der sig en tilføjelse i lovpakken.

Den pålægger de amerikanske efterretningstjenester, at de inden for 180 dage orienterer Kongressen om, hvad de kender til UFO-aktiviteter.

Det skriver det undersøgende medie Snopes.

Og ja, det handler om uidentificerede flyvende objekter, flyvende tallerkener og den slags.

Orienteringen skal gives til efterretnings- og forsvarsudvalgene i Kongressen.

Rapporten fra flådens efterretningstjeneste og FBI, der har ansvaret for indsamle oplysninger om mistænkelige flyvende fænomener, skal indeholde detaljerede analyser af UFO-data. Det rapporterer CNN.

Den skal også identificere de mulige trusler, som UFO'er udgør for nationens sikkerhed. Herunder også, om det kan være modstandere af USA her på Jorden, som står bag.

Flyvende tallerkener har i årtier hørt til i den kulørte ende af mulige trusler. Men USA's forsvar offentliggjorde i april sidste år tre videoer, som har påkaldt sig mere seriøs granskning.

Det er hurtigt flyvende objekter, som flådepiloter er stødt på oppe i de højere luftlag. Den ene video er fra 2004. De to andre fra 2015.

Det er ikke lykkedes at finde ud af, hvad det var, piloterne så.

/ritzau/