Nu har de også set problemet i Sri Lanka. Plastik forurener, men ikke nok med det: Det er også årsagen til mange vilde dyrs død.

Så nu vil landets regering forbyde al engangsplastik.

Beslutningen kommer, efter at mange elefanter og hjorte er døde af plastikforgiftning.

Minister for medier Bandula Gunawardana siger, at det bliver forbudt at producere eller sælge plastikbestik, cocktail shakers og kunstige blomster fra og med juni i år.

Dette hus i Sri Lanka er forsynet med et ulovligt elektrisk hegn og fælder for at forhindre de vilde elefanter i at komme ind. Foto: Achala Pussalla Vis mere Dette hus i Sri Lanka er forsynet med et ulovligt elektrisk hegn og fælder for at forhindre de vilde elefanter i at komme ind. Foto: Achala Pussalla

Det er allerede blevet anbefalet af et panel for 18 måneder siden. Panelet skulle se på plastikaffaldets virkning på omgivelserne og de vilde dyr.

Plastikposer, der ikke er nedbrydelige, blev forbudt i 2017.

Obduktioner har vist, at dyrene dør efter at have ædt plastik, mens de åd deres normale føde.

Jayantha Jayewardene, der er en autoritet i Sri Lanka, når det gælder elefanter, fortæller til nyhedsbureauet AFP, at forbuddet skulle udvides til også at gælde nedbrydeligt plastik.

Disse elefanter bliver transporteret i sikkerhed i Sri Lanka. De har fundet syv døde elefanter, formentlig dræbt af landsbybeboere. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI Vis mere Disse elefanter bliver transporteret i sikkerhed i Sri Lanka. De har fundet syv døde elefanter, formentlig dræbt af landsbybeboere. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI

»Disse poser kommer ind i fødekæden for elefanter og andre vilde dyr – og det er ikke godt,« siger han.

Elefanter bliver betragtet som hellige i Sri Lanka, hvor de er beskyttet af lovgivningen. Men omkring 400 dør som resultat af konflikter med mennesker nær deres vildtreserver. Det samme sker for omkring 50 mennesker.

Mange elefanter lider en frygtelig død, når de 'raider' landsbyer i jagten på mad. De æder fx plastik, når de søger føde på lossepladser.