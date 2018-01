Den britiske multimillionær Richard Cousins, hans to sønner, hans forlovede og hendes 11-årige datter døde på tragisk vis i et flystyrt nord for Sydney nytårsaften. Nu vil politiet undersøge piloten, som også mistede livet i ulykken.

Det skriver Mirror.

Selvom efterforskere fra Australian Transport Safety Bureau (ATSB) siden den tragiske ulykke nytårsaften har forsøgt at fastlægge, hvad der fik vandflyet til at styrte ned, er det stadig et stort mysterium.

Nu vil politiet i New South Wales kigge nærmere på 44-årige Gareth Morgan, der fløj flyet, da det pludselig styrtede ned i Hawkesbury River - en ulykke, der kostede den succesrige forretningsmand Richars cousins, hans to voksne sønner William på 25 og Edward på 23, hans forlovede Emma Bowden og hendes 11-årige datter Heather livet.

Det understreges, at der blot er tale om en rutinemæssig del af efterforskning, eftersom der ikke er noget, der indikerer, at Gareth Morgan skulle have fået flyet til at styrte med vilje.

Piloten havde to samboer, som fortæller The Daily Telegraph, at politiet allerede har besøgt deres hjem og bedt om at få lov til at se sig omkring på Gareth Morgans værelse. Det ventes, at de vil vende tilbage senere på ugen.

»Så vidt vi ved, var Gareth glad og tilfreds. Han gav ikke indtryk af, at noget var galt,« siger Gareth Morgans sambo Luke Thornley til det australske medie.

Det var et vandfly som dette, i modellen DHC-2 Beaver, som styrtede ned med familien på fem og piloten Gareth Morgan ombord. Foto:Scanpix EPA/DAVID OATES / SYDNEY SEAPLANE Foto: David Oates Det var et vandfly som dette, i modellen DHC-2 Beaver, som styrtede ned med familien på fem og piloten Gareth Morgan ombord. Foto:Scanpix EPA/DAVID OATES / SYDNEY SEAPLANE Foto: David Oates

Flyvraget bjærget

Torsdag aften lokal tid lykkedes det ifølge The Daily Telegraph at bjærge vandflyet fra Hawkesbury river.

Politiinspektør Mark Huthings udtalte på et pressemøde kort efter bjærgningen, at flyet var voldsomt beskadiget.

Han ønskede dog ikke at udtale sig i detaljer.

»Vi har pårørende på vej herover, og ovenpå så tragisk en ulykke kan man kun forstille sig, at de er i stor sorg. Vi vil gerne have mulighed for at tale med dem om efterforskningen, uden at gå i detaljer her i dag,« sagde Mark Hutchings på pressemødet.

Han understreger desuden, at politiet ikke spekulerer i, hvad der kunne være sket, men afventer retsmedicineren, der i sidste ende fastlægger dødsårsagen, samt hvordan ulykken fandt sted.