Coronapandemien gør ondt på visse dele af samfundet, men den gør specielt ondt på underholdningsindustrien.

Nu melder Walt Disney ud, at krisen vil koste hele 32.000 af dens medarbejdere jobbet i den første halvdel af 2021.

Det er 4.000 flere end det hidtil har været planen at afskedige. Det tal kom frem i september måned, hvor firmaet stadig kæmpede for at komme over pandemiens trængsler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere denne måned sagde Disneykoncernen, at den ville give arbejdere fra dens temapark i Californien orlov. Det skete fordi de ikke ved, hvornår parken får lov til at åbne igen.

Her venter folk på at komme ind til en forretning, efter at Disney fik lov at åbne en lille del af sin park i Anaheim. Foto: FREDERIC J. BROWN

Dog har en lille del af parken - forretninger og restauranter - fået lov til at åbne den 20. november. Det sker med sikkerhedsforanstaltninger på grund af faren for smitte med coronavirus.

Det inkluderer at gæsterne får målt deres temperaturer, ekstra håndvaske, krav om ansigtsmasker og et krav om at højst seks mennesker kan sidde sammen, når de mødes til middag.

Disneys temaparker i Florida og uden for USA er åbnet tidligere i år.

De har ikke set nogle store udbrud af coronavirus, men opretholder også en striks afstand mellem gæsterne, de tester og kræver også at folk bruger ansigtsmasker.

Disneyparken i Shanghai er stadig åben for gæster, når denne artikel skrives. Foto: Aly Song

Dog blev Disneyland Paris tvunget til at lukke dørene for gæster igen sent sidste måned. Frankrig lukkede landet ned for anden gang på grund af det stigende antal smittede med coronavirus.

Der er stadig åbent i parkerne i Shanghai, Hong Kong og Tokyo.