De kommer ned ad verdens højeste bjerg. Det har de nemlig besteget i dette forår. De fik fordel af et favorabelt vejr, så de kunne komme helskindet ned.

Mellem dem er der klatrere, som har sat rekorder på Mount Everest. Det gælder blandt andre den første ukrainske kvinde, som besteg bjerget.

En Sherpa har brudt sin egen rekord. Hun nåede toppen, 8.849 meter over havets overflade, for 10. gang. Det er første gang, en kvinde har gjort det. Det skriver channelnewsasia.

Den 48-årige Lakpa Sherpa sagde efter turen til toppen, at hun nu planlagde at nå til tops på verdens næsthøjeste tinde – K2 i Pakistan.

Bjergbestigeren Lhakpa Sherpa er kommet til hovedstaden Kathmandu i Nepal, efter at hun har besteget Mount Everest for 10. gang. Foto: NARENDRA SHRESTHA

Sherpa, der bor i USA sammen med sine tre børn, begyndte karrieren som bjergbestiger ved at bære på udstyr og forsyninger for andre bjergbestigere.

Den britiske bjergbestiger Kenton Cool besteg Everest for 16. gang. Han satte dermed rekorden som den ikkenepalesiske klatrer med flest ture til toppen.

Rekorden som nepaleser har Kami Rita. Han er nået toppen hele 26 gange.

Den kvindelige ukrainske klatrer Antonina Samoilova siger, at hun håber, at hendes succes vil betyde, at der bliver mere opmærksomhed på krigen i hendes hjemland.

Den britiske bjergbestiger Kenton Cool er den person, som ikke er fra Nepal, med flest succesfulde bestigninger af Mount Everest. Foto: BIKASH KARKI

»Min vigtigste besked fra bestigningen er, at den bringer opmærksomhed fra alle lande og regeringer. Vi har i Ukraine stadig en krig. Vi kæmper stadig for vores frihed og vores fremtid,« sagde hun.