Hun var ikke et eneste sekund i tvivl om, hvad det var, hun pludselig havde fået øje på langs stien i de franske bjerge:

»Jeg vidste, det var ham.«

For halvanden uge siden kom det frem, at der var blevet gjort et gennembrud i sagen om den savnede dreng Émile, der tilbage i juli forsvandt fra sine bedsteforældres have i den franske landsby Haut-Vernet.

Et trist gennembrud.

Her ses franske gendarmer ved Haut-Vernet den 2. april. Foto: Clement Mahoudeau/AFP/Ritzau Scanpix

For myndighederne kunne der oplyse, at en tilsyneladende helt tilfældig person på vandretur nogle få kilometer fra byen om lørdagen havde fundet knoglerester. En analyse viste senere, at knogleresterne stammede fra den forsvundne toårige dreng.

Nu har det franske medie BFM TV talt med en kvinde, som fortæller, at det var hende, der gjorde fundet under sin vandretur.

Kvinden – som er i 60erne og omtales som Manon, der dog ikke er hendes rigtige navn – fortæller, at hun ofte går lange ture i bjergene, og at det var omkring halvanden måned siden, hun sidst havde fulgt lige netop den sti, som hun endte med at følge den 30. marts, lyder det.

Til det franske medie forklarer hun, at hun ikke havde hverken ur eller telefon med sig, og hun er derfor ikke sikker på, hvor længe hun gik, før hun stødte på det, som hun omtaler som »objektet«.

Her ses et billede af den lille franske landsby Haut-Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Et objekt, som ifølge de franske medier viste sig at være kraniet fra den savnede lille dreng.

Den kvindelige vandrer fortæller, at hun gjorde fundet midt på stien. At det var umuligt at overse.

Samtidig forklarer hun, at hun ikke var et eneste sekund i tvivl om, hvad hun pludselig havde med at gøre.

»Jeg vidste, det var ham,« siger Manon til BFM TV.

Da hun ikke havde en mobiltelefon med sig, kunne hun ikke ringe efter politiet. Til det franske medie fortæller hun, at hun overvejede at efterlade fundet på stien for at løbe efter hjælp – men hun var også bange for, at »objektet« så ikke ville være der, når hun kom tilbage igen, da vejrforholdene i området kan være udfordrende.

Hun besluttede sig derfor for at finde to af de plastikposer frem, som hun havde med sig på turen – hvorefter hun samlede knogleresten op uden at røre ved den, da hun ikke ville efterlade sit dna på den.

Derefter satte hun i løb.

»Jeg sagde til mig selv: 'Hurtigt, hurtigt, hurtigt, jeg er nødt til at få bragt det her tilbage, så efterforskningen endelig kan komme videre',« fortæller kvinden til BFM TV.

Her ses en af afspærringerne rundt om området den 2. april. Foto: Clement Mahoudeau/AFP/Ritzau Scanpix

Efter hun var kommet hjem, ringede hun til politiet, som bad hende om at blive, hvor hun var, mens de ville skynde sig frem til stedet.

Efter de franske gendarmer ankom, blev hun – ifølge egen forklaring – afhørt i ni timer, hvor hun blandt andet også viste dem tilbage til det sted, hvor hun havde gjort fundet på stien.

Det franske medie oplyser, at der ifølge dets oplysninger ikke er noget, der tyder på, at hun er mistænkt i sagen.

Efter fundet af knogleresten blev gjort forrige weekend, har de franske myndigheder lukket helt ned for området, så kun de lokale beboere og sagens efterforskere har adgang.

Siden blev der i sidste uge gjort yderligere fund.

Blandt andet blev drengens tøj – herunder en T-shirt, hans sko og shorts – fundet tæt på det sted, hvor knogleresterne lå.

Og siden er det også kommet frem, at man har fundet endnu en lille knoglerest i området.

Statsadvokaten i Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, har dog oplyst, at den nye opdagelse ikke umiddelbart kaster mere lys over, hvad der skete med drengen før hans død.

Det vides derfor fortsat ikke, hvad dødsårsagen er.

I sidste uge forklarede Jean-Luc Blanchon ifølge nyhedsbureauet AFP, at man efterforsker bredt, og at man ikke kan sige, om der kan være tale om et fald, et uagtsomt manddrab, et mord eller noget helt andet.

»Vi kan stadig ikke favorisere den ene hypotese frem for den anden,« forklarede han.

Endnu fortsætter de franske gendarmer med at finkæmme området for yderligere fund, der kan hjælpe med efterforskningen af sagen.

Den lille landsby er foreløbigt lukket for offentligheden indtil den 15. april.