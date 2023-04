Den kontroversielle tv-vært Tucker Carlson, som for få dage siden blev fortid på den amerikanske tv-station Fox, behøver tilsyneladende ikke lede længe for at finde et nyt job.

I hvert fald ikke hvis man spørger russerne.

De har nemlig allerede tilbudt ham en plads hos dem. Det skriver NBC News.

Allerede få timer efter, at Fox News mandag aften – til stor overraskelse for mange – meddelte, at man havde sagt farvel til Tucker Carlson, som anses af mange for at have været en af stationens største stjerner og mest sete værter, blev han tilbudt job af et russisk statsmedie, som indædt har støttet den russiske invasion af Ukraine.

Den 53-årige tv-vært og politiske kommentator er kendt for sit kritiske syn på den amerikanske støtte til Kyiv, og han har ofte brugt sin platform til at stille spørgsmålstegn ved den økonomiske og militære hjælp, som USA har sendt til den krigshærgede land.

Det er ifølge NBC News helt præcist det russiske statsmedie RT – der tidligere var kendt som Russia Today – som har tilbudt Carlson et job.

På sin engelsksprogede Twitter-profil lød det i hvert fald i mandags således fra mediet:

»Hey Tucker Carlson, du kan altid stille flere spørgsmål hos RT.«

Derudover har Vladimir Solovyov, der er en af de mest fremtrædende kommentatorer på russisk stats-tv og er en pro-Kreml-propagandist, sagt, at Carlson er velkommen til at deltage i hans paneldebatshow – samtidig med at han foreslår, at den nu tidligere Fox News-profil overvejer at stille op til det amerikanske præsidentvalg.

»Du har vores beundring og støtte i enhver bestræbelse, du vælger for dig selv næste gang, hvad enten det er at stille op som præsident for USA (hvilket du i øvrigt burde gøre) eller lave et uafhængigt medieprojekt,« har han ifølge NBC News skrevet i en e-mail til Carlson.

Det fremgår af et skærmbillede, som Solovyov selv har delt på sin Telegram-kanal.

»Vi tilbyder dig gerne et job, hvis du ønsker at fortsætte som oplægsholder og vært! Du er altid velkommen i Rusland og Moskva, vi ønsker dig held og lykke,« lød det videre.

På engelsk tilføjede Solovyov også:

»Tucker, kom og vær med os. Du behøver ikke at være bange for at 'take the piss' på Biden her,« skrev han med henvisning til et britisk udtryk for at drille eller håne nogen.

Det vides endnu ikke, hvilke planer Tucker Carlson har for sin fremtid.

Det er heller ikke blevet meldt officielt ud, hvorfor Fox News helt præcist valgte at sige farvel til ham.

I udtalelsen fra Fox lød det mandag blot:

»Fox News Media og Tucker Carlson er blevet enige om at gå hver til sit.«

Carlsons farvel kommer blot få dage efter, at tv-kanalen indgik forlig i en injuriesag mellem Fox News og stemmemaskineproducenten Dominion Voting Systems. Det kan du læse mere om i artiklen HER, hvor du også kan læse, hvad den tidligere præsident Donald Trump tænker om sagen.