Donald Trump har nu for første gang selv udtalt sig om de mystiske røde pletter, der kunne ses på en af hans hænder for godt to uger siden.

Spørgsmålet kom onsdag, da han var egentlig havde afsluttet et pressemøde i Washington DC.

»Min hånd?« spurgte Donald Trump i første omgang undrende, da det blev bemærket, at »den så bedre ud nu«.

For det vakte nemlig opsigt, da Donald Trump for godt to uger siden dukkede op med nogle røde pletter på den ene hånd i forbindelse med et retsmøde i New York.

Sådan så de røde pletter ud. Foto: Seth Wenig/AP/Ritzau Scanpix

Spekulationerne gik hurtigt amok.

Teorier om alt lige fra udslæt til vabler fra at spille golf, syfilis, ketchup, tørhed og 'håndherpes' blev lanceret. Læger gav deres besyv med i flere medier.

Mystikken blev ikke mindre af, at pletterne senere samme dag var væk igen, da Donald Trump dukkede op til et vælgermøde og igen vinkede til de fremmødte.

Et medie mente dog siden at vide, at der bare var tale om et lille snitsår fra et stykker papir. Ifølge oplysninger fra Trumps lejr.

Donald Trump bliver spurgt til hånden og vifter med den. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Onsdag bekræftede Donald Trump selv ingen af de forklaringer.

»Hvad var der galt med den?« lød hans modspørgsmål eksempelvis.

Journalist: »Så du ikke billederne fra da du kom ud fra Trump Tower?«

Trump: »Nej. hvad var der galt med den?«

Journalist: »Kan du fortælle os, hvad der var galt med hånden?«

Trump: »Ingenting. Måske er det ai.«

Altså mener den tidligere præsident, at der var tale om et billede skabt af kunstig intelligens. Hvilket for en god ordens skyld ikke skulle være tilfældet ifølge de billedbureauer, der i sin tid var til stede.