Morens første ord er en bøn om forståelse fra omverden.

»Vi har haft et meget svært liv. Mine børn har set mig blive mishandlet under hele deres barndom. Vi behøver hjælp for at kunne klare vores liv,« siger hun.

For første gang taler én af de to hovedpersoner i den spektakulære sag, der i denne uge har rystet Sverige. Det svenske medie Expressen har været på besøg hos den 70-årige kvinde, der i næsten 30 år har holdt sin i dag 41-årige søn isoleret i en lejlighed i Haninge.

Den aldrende kvinde blev i første omgang anholdt for at have mishandlet sin søn gennem årtier, men onsdag blev hun løsladt.

Foto: 10090 Claudio Bresciani / TT

»I løbet af de dage, vi har arbejdet med efterforskningen, har vi ikke været i stand til at finde bevis for, at kvinden skulle have begået nogen forbrydelse,« sagde anklager Emma Olsson i den forbindelse.

Den konklusion nåede politiet blandt andet frem til efter en afhøring af den 41-årige søn, der søndag blev fundet i lejligheden af sin søster. Alene, underernæret, næsten tandløs og med flere sår på kroppen. Kun med en dåse makrel, knækbrød og en pose chips.

Siden har en tidligere barnepige fortalt om en dominerende og voldelig far – altså den 70-årige kvindes mand – der skulle have mishandlet hustru og børn i årevis.

Det billede bekræfter kvinden nu selv i det opsigtsvækkende interview med Expressen.

Bag de lukkede vinduer levede den 41-årige mand i 28 år uden at komme ud. Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT

»Det begyndte, da børnene var små. Jeg blev groft mishandlet af min daværende mand, og børnene så det,« siger den 70-årige kvinde.

Siden forsvandt manden fra hjemmet, men kvinden og sønnen blev boende og isolerede sig fra resten af verden på grund af de skader, de var blevet pådraget.

»Det er psykisk. Vi har haft det så dårligt, både min søn og jeg,« siger den 70-årige kvinde.

Det var fordi, at hun blev indlagt på hospitalet, at hele den frygtelige sag blev oprullet. Her opsøgte mandens søster hjemmet, hvor hun ikke havde været i årtier. I lejligheden fandt hun sin stærkt svækkede bror – der ikke havde været ude i 28 år.

Hun har fortalt til svenske medier, at manden ikke rent fysisk har været låst inde. Men han havde ifølge søsteren været under så stærk kontrol - og uden kontakt med omverdenen så længe - at han i praksis ikke kunne fungere uden for lejligheden.

Den 41-årige søn har siden været indlagt på hospitalet for sine skader – og er i bedring.

Mor og søn har ikke set hinanden siden.

»Jeg savner ham. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde får ham at se igen,« siger den 70-årige kvinde.