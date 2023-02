Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vil han gøre det? Eller vil han ikke?

Længe har der floreret spekulationer om, hvorvidt den belarusiske præsident, Alexander Lukasjenko, engang vil sende sine tropper ind i nabolandet Ukraine for at støtte de russiske tropper.

Nu har han selv taget bladet fra munden.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters, som blandt andet citerer det statslige nyhedsbureau Belta for oplysningerne.

Her ses den præsident Alexander Lukasjenko under pressemødet. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA Vis mere Her ses den præsident Alexander Lukasjenko under pressemødet. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

På et pressemøde har Lukasjenko torsdag ikke afvist, at det kan komme på tale – men der skal dog noget helt særligt til, før det eventuelt vil ske.

Han forklarer nemlig, at man kun vil kæmpe sammen med det allierede Rusland, hvis et andet land beslutter sig for at angribe Belarus.

»Jeg er parat til at kæmpe med russerne fra Belarus' territorium i kun ét tilfælde: Hvis bare én soldat kommer ind på Belarus' territorium for at dræbe mit folk,« siger han ifølge Sky News, som også citerer nyhedsbureauet Belta:

»Hvis de begår aggression mod Belarus, vil reaktionen være den mest alvorlige, og krigen vil få en helt anden karakter.«

Reuters oplyser derudover, at Lukasjenko – som gentagne gange har afvist påstande om, at hans land kunne blive trukket længere ind i konflikten i Ukraine – også har fortalt, at han planlægger at møde den russiske præsident, Vladimir Putin, fredag.

Rusland og Belarus er tætte allierede, og Belarus har gentagne gange forsvaret Ruslands krig i Ukraine.

Det er også konstateret, at russiske styrker er gået ind i Ukraine via Belarus.

Dog har belarusiske styrker ikke selv deltaget i krigen.