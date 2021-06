Nu må nok være nok.

Det lader til at være parolen for Donalds Trumps datter og svigersøn, Ivanka Trump og Jared Kushner, der ifølge CNN skulle være godt trætte af at høre på den tidligere præsident konstante brok over præsidentvalget i 2020.

CNN har talt med tidligere embedsmænds fra perioden i Det Hvide Hus, familievenner, bekendte og medlemmer af Donald Trumps hold, der fortæller, at datteren og svigersønnen rigtigt nok er ved at forlade indercirklen omkring den tidligere præsident.

Det skulle især være Donalds Trumps ofte timelange brokkerier over valget i 2020, som gør, at Ivanka Trump og Jared Kushner nu har fået nok.

Donald Trump er tilsyneladende ikke færdig med at brokke sig over valget til sine nærmeste. Foto: REUTERS/Jonathan Drake/File Photo Foto: Jonathan Drake Vis mere Donald Trump er tilsyneladende ikke færdig med at brokke sig over valget til sine nærmeste. Foto: REUTERS/Jonathan Drake/File Photo Foto: Jonathan Drake

Ivanka Trump skulle angiveligt ønske et mindre kompliceret liv for sin familie, og derfor ønsker hun at distancere sig fra sin fars konstante snak om valgfusk, men dog fortsat bevare et godt forhold til ham.

Parret brugte meget tid sammen med Donald Trump op til og under hans præsidentperiode, men i månederne op til Joe Bidens overtagelse af embedet, sås de sjældnere sammen.

Lige nu er Trump-Kushner familien på et roadtrip i USA.

Noget andet, der også spiller en rolle i den pludseligt opståede modvilje, kan være det spørgsmålstegn, som Donald Trump er begyndt at sætte ved Jared Kushner.

Kushner er en af de få personer, der formåede at forblive tæt på Donald Trump gennem hele præsidentperioden, men nu er Trump begyndt at betvivle, hvor stort et bidrag egentlig ydede til den præsidentarv, Donald Trump efterlader sig.

En kilde fortæller, at Donald Trump blandt andet skulle være muggen over en bog, som Jared Kushner skriver. Donald Trump frygter, at Jared Kushner i bogen vil tage æren for ting, Trump opnåede i sin valgperiode.

Fra en anden kilde tæt på Donald Trump lyder det dog, at ingen er blevet fjernet - – eller selv har fjernet sig – fra den tidligere præsidents indercirkel.