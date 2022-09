Lyt til artiklen

Donald Trump blev tilsyneladende forbløffet over spørgsmålet.

»Ivanka? Min datter? Har aldrig tænkt på det. Jeg har ikke engang hørt om det, men det er en interessant idé,« lød hans første reaktion.

Det var under et interview med det indiske medie NDTV, at spørgsmålet faldt til den tidligere amerikanske præsident.

Her blev han spurgt, om der var »substans« i de vedvarende rygter om, at datteren Ivanka Trump er i spil som vicepræsidentkandidat – hvis Donald Trump altså vælger at stille op til præsidentvalget i 2024.

Donald Trump var præsident fra 2017-21. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Donald Trump var præsident fra 2017-21. Foto: ANDREW KELLY

I interviewet gentog han flere gange, at datterens eventuelle rolle som modkandidat til valget ikke har været noget, han nogensinde har stiftet bekendtskab med.

»Hun er en meget dygtigt person, kan jeg fortælle, men det har jeg aldrig hørt om,« sagde han.

Men var det så noget, han ville overveje, lød spørgsmålet videre.

Her var Donald Trump helt klar i mælet.

»Nej, det ville jeg ikke,« sagde han:

»Ikke min datter.«

Donald Trump er kommet med flere antydninger, men han har faktisk endnu ikke endegyldigt meldt ud, hvorvidt han stiller op til valget om godt to år.