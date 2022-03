Så kan du godt forberede dig på at tage på påskeferie til England.

De sidste tilbageværende rejseregler, der er indført for to år siden, fjernes nemlig fra lufthavnene i Storbritannien på fredag.

Det meddeler transportminister Grant Shapps. Han siger det helt klart: Enhver, der ankommer til landet med fly fra klokken fire om morgenen på fredag, behøver ikke at bekymre sig om nogen af de tidligere regler. Det skriver Sky News.

I en tweet meddeler han: »Disse regler frafaldes, fordi vores vaccine er rullet ud. Det betyder lempeligere regler for påsken.«

TRAVEL UPDATE



All remaining Covid travel measures, including the Passenger Locator Form and tests for all arrivals, will be stood down for travel to the UK from 4am on 18 March.



These changes are possible due to our vaccine rollout and mean greater freedom in time for Easter. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 14, 2022

Det betyder, at ferierejsende for første gang siden starten på pandemien i foråret 2020 kan rejse ind i Storbritannien uden nogen regler om coronavirus.

Som det er for øjeblikket, kan man kun komme ind i landet, hvis man er fuldstændigt vaccineret.

Fjernelsen af restriktionerne for rejsende med fly kommer på et tidspunkt, hvor antallet af smittede er steget for samtlige fire nationer i Storbritannien.

For eksempel er antallet allerede rekordhøjt i Skotland.

Den britiske sundhedsminister Sajid Javid forlader et kabinetsmøde i nr. 10 Downing Street i London. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Den britiske sundhedsminister Sajid Javid forlader et kabinetsmøde i nr. 10 Downing Street i London. Foto: JUSTIN TALLIS

Hospitalsindlæggelser i England er et stykke under det, de så under spidsbelastningerne tidligere, mens de i Skotland er tæt på rekorden fra januar sidste år.

Sundhedsminister Sajid Javid hilser dog også fjernelsen af rejsereglerne for velkommen.

»Efter at vi har lært at leve med coronavirus tager vi nu et yderligere skridt mod at åbne op for den internationale rejse. Det sker i god tid ingen påskeferien.«

I London-lufthavnen Heathrow er det allerede fra onsdag ikke længere nødvendigt at bære ansigtsmasker. De er allerede fortid i Københavns Lufthavn i Kastrup.

En talsmand for luftfartsselskabet Virgin Atlantic siger, at forbrugerne forhåbentligt får tilliden til selskabet tilbage. Foto: OLI SCARFF Vis mere En talsmand for luftfartsselskabet Virgin Atlantic siger, at forbrugerne forhåbentligt får tilliden til selskabet tilbage. Foto: OLI SCARFF

De har udsendt en udmelding, hvoraf det fremgår, at de stadig vil anbefale brugen af ansigtsmasker, men at det ikke længere er noget lovkrav.

En talsmand for luftfartsselskabet Virgin Atlantic siger:

»Fjernelsen af de tilbageværende rejserestriktioner er det sidste vigtige skidt på vejen mod en friktionsfri luftfart. Det vil forhåbentlig kunne genskabe forbrugernes tillid og bringe dem tilbage til skyerne i dette forår og sommer.«