På de sjaskvåde gader foran det britiske parlament er der bred enighed om, at Theresa Mays brexit-aftale om få timer bliver skyllet ned i kloakken sammen med regnvandet.

Det er til trods for, at den britiske premierminister sent mandag fik ‘juridisk bindende' tilføjelser til skilsmisseaftalen med EU, som skal gøre den mere spiselig for de folkevalgte, efter aftalen fik historisk store tæsk ved en afstemning i parlamentet i januar.

»Hun har ikke en chance. Det er den samme aftale, der hele tiden har ligget på bordet. Politikerne har spildt tid og penge. Når man har 'remainers' (Theresa May stemte for at blive i EU, red.) til at forhandle brexit, ender man med det rod, vi har nu,” siger den 60-årige ‘brexiteer’ Anette, som B.T. møder foran Westminster Palace.

Her skal det britiske parlament tirsdag aften stemme for anden gang om vilkårene for Storbritanniens udtræden af EU.

60-årige Anette håber på et helt klart brud med EU. Derfor krydser hun fingre for et 'nej' til regeringens aftale med EU. London den 12. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 60-årige Anette håber på et helt klart brud med EU. Derfor krydser hun fingre for et 'nej' til regeringens aftale med EU. London den 12. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sidste gang fik Theresa May betragtelige klø med et nederlag på hele 230 stemmer. 118 af disse kom fra egne rækker.

Lisette Stux fra Maidenhead vest for London tror, at tilpas mange fra Theresa Mays eget parti igen, vil falde hende i ryggen. Det håber hun i hvert fald. For kun et nej kan måske føre til, at Storbritannien bliver i EU.

»Jeg tror ikke, at aftalen bliver stemt igennem i dag. ERG (European Research Group, gruppe af konservative, red.) og DUP (Democratic Unionist Party, politisk parti i Nordirland) har sagt, at de ikke vil stemme for. Hun tabte med 202 mod 432 sidste gang og den bliver heller ikke stemt igennem denne gang,« siger hun og fortsætter:

»Det krydser jeg fingre for.«

Lisette Stux håber at Storbritannien bliver i EU. London den 12. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lisette Stux håber at Storbritannien bliver i EU. London den 12. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Lisette Stux fortæller, at hendes personlige grund til at håbe på, at brexit aldrig bliver en realitet, skyldes at hendes far var jødisk flygtning fra Østrig under Anden Verdenskrig.

»Han kom til et åbent, og lykkeligt land,« siger hun.

Men brexit har ifølge Lisette Stux bragt fremmedfjendskhed frem i befolkningen, og det smerter hende, lyder det.

Selvom den EU-skeptiske Anette ser helt anderledes på at Storbritannien indtil videre er et af de 28 medlemslande i det politiske og økonomiske samarbejde i Den Europæiske Union, så håber hun på samme resultat som Lisette Stux i aften.

Der er vedvarende protester mod at Storbritannien træder ud af EU. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Der er vedvarende protester mod at Storbritannien træder ud af EU. Foto: HENRY NICHOLLS

For ved et ‘ja’ får Det Forenede Kongerige ikke et klart nok brud med EU, lyder det.

»Jeg håber, at de stemmer forslaget ned. Vi stemte for at forlade EU og forstod, hvad det indebar. Det var ikke med betingelser. Valget var ganske enkelt at forlade EU,« siger hun og udtrykker dermed sit ønske om at Storbritannien forlader EU helt uden en aftale.

Meget er på spil. For hvis parlamentsmedlemmerne stemmer ‘nej’ tirsdag og ender med torsdag at stemme for at udskyde Brexit, så vil der opstå dyb mistillid til politikerne og demokratiet i det hele taget, mener Anette.

»Èn ting er sikkert. 29. marts klokken 23 London-tid sker der en af to ting: Enten forlader vi EU og kan forhandle på et lige grundlag, der er den eneste måde, der nogensinde kan komme til at fungere, eller også bliver demokratiet erklæret dødt i dette land,« siger hun.